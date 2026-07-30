Bomberos evitan dos tragedias en menos de una hora en Torreón; rescatan a personas en crisis

El primer auxilio se registró a mediodía, cerca de las 12:00 horas, cuando los cuerpos de rescate fueron alertados sobre una emergencia en una vivienda de la calle Tomás Urbina, en la colonia División del Norte.

TORREÓN, COAH.- La oportuna respuesta de los elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio fue clave para poner a salvo a dos personas que sufrían severas crisis emocionales en eventos separados, ocurridos en un lapso menor a una hora este jueves.

En la residencia, los paramédicos y bomberos abordaron a Cristal, de 31 años. Un pariente detalló que la mujer se recuperaba de una intervención quirúrgica por un tumor en el cerebro y acumulaba cinco días sin tomar los medicamentos indicados para su tratamiento.

Gracias a las técnicas de mediación, persuasión y contención psicológica aplicadas por los rescatistas, se logró estabilizar a la ciudadana y trasladarla a un lugar seguro para su debida valoración médica.

Poco después de 60 minutos, las corporaciones recibieron una segunda alerta: un varón ponía en peligro su vida sobre el puente a desnivel situado en el bulevar Rodríguez Triana.

Al arribar al viaducto, las brigadas entablaron comunicación con Ezequiel, de 26 años. Tras una intensa labor verbal de varios minutos, consiguieron que el joven cambiara de parecer, poniéndolo bajo resguardo totalmente ileso.

En este último suceso, agentes de Tránsito y Vialidad acordonaron el área para gestionar el flujo vehicular y garantizar la seguridad durante las maniobras que realizaban los bomberos y personal de socorro.

Voceros de las dependencias resaltaron que la sinergia y el trabajo en equipo entre las diversas corporaciones de auxilio resultaron cruciales para salvar ambas vidas y canalizar a los afectados hacia la atención especializada requerida.