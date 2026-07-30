FGR cita a declarar a siete marinos en investigación contra hermanos Farías Laguna por huachicol fiscal

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    FGR cita a declarar a siete marinos en investigación contra hermanos Farías Laguna por huachicol fiscal
    Siete elementos de la Semar rendirán declaración ante la FEMDO como parte de la investigación del caso Farías Laguna y la presunta red de huachicol fiscal. VANGUARDIA

La FGR citó a siete elementos de la Semar para declarar en la investigación contra los hermanos Farías Laguna por presunto huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a siete elementos de la Secretaría de Marina (Semar) como parte de la investigación relacionada con los hermanos Farías Laguna, señalados por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal.

La decisión fue tomada después de que la defensa del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna solicitara la incorporación de los testimonios de otros integrantes de la corporación, petición que fue aceptada por la autoridad ministerial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusa-vicealmirante-farias-obstruccion-en-caso-de-huachicol-fiscal-JN21973947

FGR AUTORIZA ENTREVISTAS MINISTERIALES SOLICITADAS POR LA DEFENSA

La defensa del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta Valdés, promovió la incorporación de los testimonios de siete elementos de la Secretaría de Marina dentro de la carpeta de investigación.

Tras analizar la solicitud, la Fiscalía General de la República ordenó la realización de entrevistas ministeriales a los elementos navales, quienes deberán comparecer este jueves 30 de julio ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con la defensa, las diligencias serán desahogadas por los propios abogados del exfuncionario, con la presencia del Ministerio Público Federal durante todo el procedimiento.

DEFENSA BUSCA ESCLARECER LA CADENA DE MANDO

A través de un comunicado, el despacho jurídico de Manuel Roberto Farías Laguna señaló que la incorporación de estos testimonios representa un avance dentro de su estrategia de defensa.

“El oficio establece que las entrevistas fueron autorizadas a petición expresa de la defensa y serán desahogadas por sus propios abogados a lo largo de este jueves, con la presencia del Ministerio Público Federal durante todo el procedimiento”, indicó.

La defensa agregó que los siete elementos de la Marina comparecerán de forma escalonada y que sus declaraciones podrían aportar información sobre la participación de los mandos involucrados en la toma de decisiones.

Asimismo, sostuvo que los testimonios podrían contribuir a identificar quiénes emitieron las instrucciones y determinar las responsabilidades que, según afirmó, “aún no han salido a la luz”.

“Más que una diligencia de trámite, las entrevistas representan una oportunidad para conocer si la investigación apunta a quienes dirigieron las acciones”, señaló el despacho.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/farias-lavaba-dinero-mediante-operaciones-con-seguros-de-vida-fgr-JF20344962

CASO DERIVA DE INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO HUACHICOL FISCAL

La investigación está relacionada con el caso de los hermanos Farías Laguna, quienes son señalados por las autoridades por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

De acuerdo con la información disponible, la red fue descubierta en marzo de 2025, cuando elementos de seguridad federal y de las Fuerzas Armadas realizaron un operativo en el puerto de Tampico, Tamaulipas.

Como resultado de esa intervención fue asegurado un cargamento de aproximadamente 10 millones de litros de diésel ilegal, considerado el mayor decomiso de este tipo registrado en el país.

Las entrevistas ministeriales programadas para este jueves formarán parte de las diligencias que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada realiza dentro de la carpeta de investigación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Declaraciones
Huachicol
Investigaciones

Localizaciones


Ciudad de México

Organizaciones


FGR
Semar

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
En la trampa

En la trampa
true

Ladran y muerden...

La Comisión de Quejas del INE ordenó al PRI y a Alejandro Moreno eliminar publicaciones donde llaman a Morena “narcopartido”; Alito anunció que impugnará.

INE ordena al PRI y a ‘Alito’ Moreno retirar publicaciones que llaman “narcopartido” a Morena
Aunque algunas vacantes ofrecen salarios de hasta 9 mil 500 pesos mensuales, el ingreso depende de la contratación por parte de empresas participantes y no de un apoyo económico directo.

INAPAM abre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes a hombres y mujeres mayores de 60 años; requisitos y cómo inscribirse
Un nuevo frente frío se aproxima al norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
El rock mexicano está de luto tras la muerte de Javier Martín del Campo “Javis”, fundador, guitarrista, compositor y voz de La Revolución de Emiliano Zapata.

‘Mi forma de sentir’... Fallece ‘Javis’, cantante y fundador del grupo ‘La Revolución de Emiliano Zapata’
Chivas, Pumas y Xolos protagonizarán la cartelera del viernes en el arranque de la Jornada 3 del Apertura 2026.

Chivas y Pumas buscan confirmar su reacción; Xolos defiende el liderato: horarios y dónde ver la Jornada 3
Carga perpetua

Carga perpetua