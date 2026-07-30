FGR cita a declarar a siete marinos en investigación contra hermanos Farías Laguna por huachicol fiscal

La decisión fue tomada después de que la defensa del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna solicitara la incorporación de los testimonios de otros integrantes de la corporación, petición que fue aceptada por la autoridad ministerial.

La Fiscalía General de la República ( FGR ) citó a declarar a siete elementos de la Secretaría de Marina (Semar) como parte de la investigación relacionada con los hermanos Farías Laguna, señalados por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal.

FGR AUTORIZA ENTREVISTAS MINISTERIALES SOLICITADAS POR LA DEFENSA

La defensa del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta Valdés, promovió la incorporación de los testimonios de siete elementos de la Secretaría de Marina dentro de la carpeta de investigación.

Tras analizar la solicitud, la Fiscalía General de la República ordenó la realización de entrevistas ministeriales a los elementos navales, quienes deberán comparecer este jueves 30 de julio ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con la defensa, las diligencias serán desahogadas por los propios abogados del exfuncionario, con la presencia del Ministerio Público Federal durante todo el procedimiento.

DEFENSA BUSCA ESCLARECER LA CADENA DE MANDO

A través de un comunicado, el despacho jurídico de Manuel Roberto Farías Laguna señaló que la incorporación de estos testimonios representa un avance dentro de su estrategia de defensa.

“El oficio establece que las entrevistas fueron autorizadas a petición expresa de la defensa y serán desahogadas por sus propios abogados a lo largo de este jueves, con la presencia del Ministerio Público Federal durante todo el procedimiento”, indicó.

La defensa agregó que los siete elementos de la Marina comparecerán de forma escalonada y que sus declaraciones podrían aportar información sobre la participación de los mandos involucrados en la toma de decisiones.

Asimismo, sostuvo que los testimonios podrían contribuir a identificar quiénes emitieron las instrucciones y determinar las responsabilidades que, según afirmó, “aún no han salido a la luz”.

“Más que una diligencia de trámite, las entrevistas representan una oportunidad para conocer si la investigación apunta a quienes dirigieron las acciones”, señaló el despacho.