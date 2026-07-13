Caen dos chihuahuenses con casi 100 kilos de droga en San Pedro de las Colonias

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Torreón
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    Caen dos chihuahuenses con casi 100 kilos de droga en San Pedro de las Colonias
    Elementos del GRL aseguraron aproximadamente 98 kilogramos de presuntos narcóticos durante el operativo. SANDRA GÓMEZ

Dos hombres originarios de Chihuahua fueron detenidos en San Pedro de las Colonias con cerca de 100 kilogramos de presunta droga durante un operativo del Grupo de Reacción Laguna

SAN PEDRO, COAH.- Elementos del Grupo de Reacción Laguna (GRL) aseguraron cerca de 100 kilogramos de presuntos narcóticos y detuvieron a dos hombres originarios de Chihuahua durante un operativo desplegado en una carretera del municipio de San Pedro de las Colonias.

La intervención se registró a la altura de la Cooperativa Agropecuaria del ejido Dolores, donde agentes adscritos a la Policía de Acción y Reacción del Estado realizaban labores de vigilancia y prevención del delito.

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En ese punto, los oficiales detectaron una camioneta Toyota Sienna, modelo 2016, color negro y con placas de circulación de Chihuahua, cuyos ocupantes mostraron una actitud sospechosa, por lo que procedieron a marcarles el alto.

Durante la revisión de la unidad, los agentes localizaron varias bolsas negras que contenían paquetes confeccionados con cinta adhesiva transparente. En total, fueron asegurados aproximadamente 90 kilogramos de hierba seca con las características de la marihuana.

Además, se encontraron 14 paquetes con cerca de ocho kilogramos de una sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina, conocida comúnmente como cristal.

Los ocupantes de la camioneta fueron identificados como Aldo Elmer “N”, de 28 años, e Isahi “N”, de 30, quienes fueron detenidos y notificados sobre los motivos de su aseguramiento.

Las autoridades también decomisaron dos teléfonos celulares, uno de la marca iPhone y otro Honor, los cuales serán sometidos a análisis para determinar si contienen información relacionada con el traslado y posible distribución de la droga.

Los detenidos, el cargamento, los dispositivos móviles y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Será la autoridad federal la encargada de determinar la situación jurídica de los dos implicados por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

De acuerdo con las autoridades, el aseguramiento representa un golpe a la distribución de sustancias ilícitas en la Comarca Lagunera, al impedir que una cantidad considerable de droga llegara, presuntamente, a distintos puntos de venta de la región.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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