Caen dos chihuahuenses con casi 100 kilos de droga en San Pedro de las Colonias

La intervención se registró a la altura de la Cooperativa Agropecuaria del ejido Dolores, donde agentes adscritos a la Policía de Acción y Reacción del Estado realizaban labores de vigilancia y prevención del delito.

SAN PEDRO, COAH.- Elementos del Grupo de Reacción Laguna (GRL) aseguraron cerca de 100 kilogramos de presuntos narcóticos y detuvieron a dos hombres originarios de Chihuahua durante un operativo desplegado en una carretera del municipio de San Pedro de las Colonias.

En ese punto, los oficiales detectaron una camioneta Toyota Sienna, modelo 2016, color negro y con placas de circulación de Chihuahua, cuyos ocupantes mostraron una actitud sospechosa, por lo que procedieron a marcarles el alto.

Durante la revisión de la unidad, los agentes localizaron varias bolsas negras que contenían paquetes confeccionados con cinta adhesiva transparente. En total, fueron asegurados aproximadamente 90 kilogramos de hierba seca con las características de la marihuana.

Además, se encontraron 14 paquetes con cerca de ocho kilogramos de una sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina, conocida comúnmente como cristal.

Los ocupantes de la camioneta fueron identificados como Aldo Elmer “N”, de 28 años, e Isahi “N”, de 30, quienes fueron detenidos y notificados sobre los motivos de su aseguramiento.

Las autoridades también decomisaron dos teléfonos celulares, uno de la marca iPhone y otro Honor, los cuales serán sometidos a análisis para determinar si contienen información relacionada con el traslado y posible distribución de la droga.

Los detenidos, el cargamento, los dispositivos móviles y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Será la autoridad federal la encargada de determinar la situación jurídica de los dos implicados por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

De acuerdo con las autoridades, el aseguramiento representa un golpe a la distribución de sustancias ilícitas en la Comarca Lagunera, al impedir que una cantidad considerable de droga llegara, presuntamente, a distintos puntos de venta de la región.