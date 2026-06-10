Canaco Torreón y su similar de Mazatlán sellan alianza estratégica para potenciar el comercio y el turismo

TORREÓN, COAH.- La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Torreón y su similar en Mazatlán suscribieron un convenio de colaboración estratégica, diseñado para potenciar la promoción turística, dinamizar el intercambio comercial y abrir nuevas vetas de negocio entre ambas localidades. Al encabezar el acto, el titular de Canaco Torreón, Fidel Villanueva Tarín, subrayó que este pacto trasciende lo institucional, al consolidar la sinergia entre dos regiones que comparten profundos lazos económicos, sociales y turísticos.

“Sumamos fuerzas entre dos ecosistemas empresariales de gran dinamismo. Torreón y Mazatlán poseen activos valiosos en cultura, historia e infraestructura; este acuerdo será el catalizador para compartir buenas prácticas y fortalecer nuestros sectores comerciales”, puntualizó Villanueva. El dirigente recordó que Mazatlán es, por tradición, el destino predilecto de los laguneros, una conexión histórica que ahora se busca capitalizar para elevar el flujo de visitantes y dinamizar la economía bilateral. La rúbrica se efectuó durante las jornadas de la Federación de Comercio, Servicios y Turismo (Fecomed), red con presencia en 29 estados que impulsa la integración entre organismos empresariales. Francisca de los Ángeles Cázares Olivares, presidenta de Canaco Mazatlán, señaló que la prioridad es alcanzar un crecimiento recíproco mediante planes de trabajo compartidos en materia de turismo y desarrollo de negocios.

Jorge Lugo, primer vicepresidente de Fecomed, destacó que este paso refuerza la red nacional de colaboración empresarial, orientada a generar ventajas tangibles para las ciudades involucradas. Ambas partes coincidieron en que el trabajo coordinado entre cámaras y autoridades es esencial para captar mayor turismo, robustecer el mercado local y fomentar el desarrollo integral de ambas regiones. Al cierre, los líderes empresariales reafirmaron su compromiso de ejecutar una agenda de trabajo común que aproveche las fortalezas de cada ciudad, beneficiando a empresarios, prestadores de servicios y visitantes.

Publicidad

Temas

Turismo CONVENIOS

Localizaciones

Coahuila Torreón

Organizaciones

CANACO

