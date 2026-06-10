Canaco Torreón y su similar de Mazatlán sellan alianza estratégica para potenciar el comercio y el turismo

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    Canaco Torreón y su similar de Mazatlán sellan alianza estratégica para potenciar el comercio y el turismo
    Los dirigentes de las cámaras de comercio de Torreón y Mazatlán, acordaron elaborar una agenda de trabajo conjunta en beneficio de las dos ciudades. SANDRA GÓMEZ

La prioridad es alcanzar un crecimiento recíproco y fomentar el desarrollo integral de ambas regiones

TORREÓN, COAH.- La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Torreón y su similar en Mazatlán suscribieron un convenio de colaboración estratégica, diseñado para potenciar la promoción turística, dinamizar el intercambio comercial y abrir nuevas vetas de negocio entre ambas localidades.

Al encabezar el acto, el titular de Canaco Torreón, Fidel Villanueva Tarín, subrayó que este pacto trasciende lo institucional, al consolidar la sinergia entre dos regiones que comparten profundos lazos económicos, sociales y turísticos.

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“Sumamos fuerzas entre dos ecosistemas empresariales de gran dinamismo. Torreón y Mazatlán poseen activos valiosos en cultura, historia e infraestructura; este acuerdo será el catalizador para compartir buenas prácticas y fortalecer nuestros sectores comerciales”, puntualizó Villanueva.

El dirigente recordó que Mazatlán es, por tradición, el destino predilecto de los laguneros, una conexión histórica que ahora se busca capitalizar para elevar el flujo de visitantes y dinamizar la economía bilateral.

La rúbrica se efectuó durante las jornadas de la Federación de Comercio, Servicios y Turismo (Fecomed), red con presencia en 29 estados que impulsa la integración entre organismos empresariales.

Francisca de los Ángeles Cázares Olivares, presidenta de Canaco Mazatlán, señaló que la prioridad es alcanzar un crecimiento recíproco mediante planes de trabajo compartidos en materia de turismo y desarrollo de negocios.

$!Los comerciantes de Torreón y Mazatlán se comprometieron a compartir prácticas exitosas.
Los comerciantes de Torreón y Mazatlán se comprometieron a compartir prácticas exitosas. SANDRA GÓMEZ

Jorge Lugo, primer vicepresidente de Fecomed, destacó que este paso refuerza la red nacional de colaboración empresarial, orientada a generar ventajas tangibles para las ciudades involucradas.

Ambas partes coincidieron en que el trabajo coordinado entre cámaras y autoridades es esencial para captar mayor turismo, robustecer el mercado local y fomentar el desarrollo integral de ambas regiones.

Al cierre, los líderes empresariales reafirmaron su compromiso de ejecutar una agenda de trabajo común que aproveche las fortalezas de cada ciudad, beneficiando a empresarios, prestadores de servicios y visitantes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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