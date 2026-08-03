CCE Laguna llama a destinar el Presupuesto Federal al crecimiento y la generación de empleo

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    CCE Laguna llama a destinar el Presupuesto Federal al crecimiento y la generación de empleo
    José Piña Álvarez, presidente del CCE Laguna, afirmó que el crecimiento económico de México sigue siendo insuficiente para generar el empleo que demanda el país. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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El CCE Laguna consideró positivo el crecimiento económico de 2.1% registrado por México en el segundo trimestre de 2026, aunque advirtió que es insuficiente para generar el empleo y la inversión que requiere el país

TORREÓN, COAH.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Laguna afirmó que el crecimiento de 2.1 por ciento registrado por la economía mexicana durante el segundo trimestre de 2026 representa una señal positiva, aunque resulta insuficiente para atender las necesidades de generación de empleo, atracción de inversiones y fortalecimiento del desarrollo económico del país.

De acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) publicada por el INEGI, la economía nacional avanzó 1.5 por ciento respecto al trimestre anterior y 2.1 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, su mejor desempeño desde el último trimestre de 2023.

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Sin embargo, el presidente del CCE Laguna, José Piña Álvarez, señaló que el ritmo de crecimiento aún está lejos de lo que México requiere para responder a la demanda laboral.

Explicó que el país necesita crear alrededor de 1.2 millones de empleos formales cada año para incorporar a la población que se suma al mercado laboral, una meta que, afirmó, exigiría mantener un crecimiento económico cercano al 6 por ciento anual.

”El resultado del segundo trimestre es favorable, pero no debemos engañarnos: un avance del 2.1 por ciento no basta para el México que buscamos. Se necesita triplicar esa cifra para garantizar empleo formal, atraer capitales y brindar estabilidad a las familias”, sostuvo.

El organismo empresarial también advirtió sobre los riesgos que podrían limitar el crecimiento durante el resto del año. Citó el análisis de Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, quien atribuyó parte del repunte al impacto económico generado por el Mundial de Futbol 2026 y anticipó una desaceleración en sectores como la construcción, el comercio y el turismo una vez concluido el evento.

Asimismo, hizo referencia al pronóstico de Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero B×+, quien mantiene una expectativa de crecimiento de apenas 0.9 por ciento para 2026, debido a la incertidumbre en torno al T-MEC y a la cautela que prevalece entre los inversionistas.

Ante este panorama, el CCE Laguna hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que el Presupuesto de Egresos de la Federación priorice proyectos de infraestructura, logística y competitividad, con el objetivo de impulsar la actividad económica y fortalecer la confianza de los mercados.

Piña Álvarez sostuvo que, en un contexto de incertidumbre por la renegociación del T-MEC, el gasto público debe orientarse a incentivar la inversión y la creación de empleos, al considerar que esa es la mejor estrategia para fortalecer el crecimiento económico del país.

Finalmente, el organismo empresarial reiteró su disposición de colaborar con los tres órdenes de gobierno para impulsar el desarrollo económico, la competitividad y la generación de oportunidades laborales en la Comarca Lagunera.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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