CCE Laguna llama a destinar el Presupuesto Federal al crecimiento y la generación de empleo

De acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) publicada por el INEGI, la economía nacional avanzó 1.5 por ciento respecto al trimestre anterior y 2.1 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, su mejor desempeño desde el último trimestre de 2023.

TORREÓN, COAH.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Laguna afirmó que el crecimiento de 2.1 por ciento registrado por la economía mexicana durante el segundo trimestre de 2026 representa una señal positiva, aunque resulta insuficiente para atender las necesidades de generación de empleo, atracción de inversiones y fortalecimiento del desarrollo económico del país.

Sin embargo, el presidente del CCE Laguna, José Piña Álvarez, señaló que el ritmo de crecimiento aún está lejos de lo que México requiere para responder a la demanda laboral.

Explicó que el país necesita crear alrededor de 1.2 millones de empleos formales cada año para incorporar a la población que se suma al mercado laboral, una meta que, afirmó, exigiría mantener un crecimiento económico cercano al 6 por ciento anual.

”El resultado del segundo trimestre es favorable, pero no debemos engañarnos: un avance del 2.1 por ciento no basta para el México que buscamos. Se necesita triplicar esa cifra para garantizar empleo formal, atraer capitales y brindar estabilidad a las familias”, sostuvo.

El organismo empresarial también advirtió sobre los riesgos que podrían limitar el crecimiento durante el resto del año. Citó el análisis de Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, quien atribuyó parte del repunte al impacto económico generado por el Mundial de Futbol 2026 y anticipó una desaceleración en sectores como la construcción, el comercio y el turismo una vez concluido el evento.

Asimismo, hizo referencia al pronóstico de Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero B×+, quien mantiene una expectativa de crecimiento de apenas 0.9 por ciento para 2026, debido a la incertidumbre en torno al T-MEC y a la cautela que prevalece entre los inversionistas.

Ante este panorama, el CCE Laguna hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que el Presupuesto de Egresos de la Federación priorice proyectos de infraestructura, logística y competitividad, con el objetivo de impulsar la actividad económica y fortalecer la confianza de los mercados.

Piña Álvarez sostuvo que, en un contexto de incertidumbre por la renegociación del T-MEC, el gasto público debe orientarse a incentivar la inversión y la creación de empleos, al considerar que esa es la mejor estrategia para fortalecer el crecimiento económico del país.

Finalmente, el organismo empresarial reiteró su disposición de colaborar con los tres órdenes de gobierno para impulsar el desarrollo económico, la competitividad y la generación de oportunidades laborales en la Comarca Lagunera.