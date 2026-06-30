Celebra Manolo Jiménez séptimo aniversario de la Guardia Nacional y destaca coordinación en seguridad en Coahuila

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Torreón
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    Celebra Manolo Jiménez séptimo aniversario de la Guardia Nacional y destaca coordinación en seguridad en Coahuila
    Durante la conmemoración del séptimo aniversario de la Guardia Nacional en San Pedro, Coahuila, autoridades estatales destacaron la coordinación entre los tres niveles de gobierno como eje de la estrategia de seguridad en la entidad. SANDRA GÓMEZ

Mandos castrenses presentaron un balance de la corporación, destacando su despliegue operativo en carreteras, inteligencia y atención a emergencias en el país

SAN PEDRO, COAH.- Al conmemorar el séptimo aniversario de la Guardia Nacional, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó el papel determinante de esta corporación y aseguró que la estrecha colaboración entre los tres niveles de gobierno ha sido clave para posicionar a Coahuila como una de las tres entidades con mayores índices de seguridad en México.

En el acto oficial, el Ejecutivo estatal extendió una felicitación al personal operativo de la institución, reconociendo su labor en la salvaguarda de la tranquilidad de las familias coahuilenses.

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Asimismo, resaltó el esfuerzo conjunto con el Ejército Mexicano, la Marina, las instancias ministeriales y las corporaciones de seguridad estatales y municipales.

“La solidez de nuestro estado en materia de seguridad es el reflejo de un esfuerzo compartido; la Guardia Nacional ha sido un aliado estratégico para que Coahuila se mantenga en el top tres nacional en este rubro”, reiteró el mandatario.

Jiménez Salinas recordó que, de acuerdo con indicadores recientes del INEGI, Saltillo, Torreón y Piedras Negras destacan entre las ciudades con mayor percepción de seguridad en el país, y señaló que Torreón alcanzó su mejor posición histórica al ubicarse en el sexto lugar nacional.

El gobernador subrayó que la estrategia de seguridad se sostiene en una inversión superior a los 600 millones de pesos, destinada a infraestructura y equipamiento.

Detalló que en los últimos dos años se han construido 18 cuarteles para el Ejército, la Marina, la Policía Estatal y la Guardia Nacional, además del apoyo de los municipios mediante la donación de predios estratégicos.

En su balance, destacó que la entidad registra los índices de homicidios más bajos de las últimas tres décadas y celebró el esclarecimiento total de los delitos de alto impacto durante 2025, situando a Coahuila por encima del promedio nacional en materia de procuración de justicia.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a integrantes de la Guardia Nacional por su desempeño destacado. Posteriormente, el gobernador otorgó un reconocimiento institucional en nombre del estado, reafirmando el vínculo de colaboración con la corporación.

“Gracias por su incansable labor. Nuestra invitación es a continuar este trabajo en equipo para garantizar que Coahuila siga siendo referente nacional en paz, seguridad y calidad de vida”, concluyó.

Por su parte, mandos castrenses presentaron un balance de los siete años de la institución, que actualmente cuenta con más de 130 mil elementos en todo el país, distribuidos en una estructura operativa de coordinaciones territoriales, estatales y de unidad.

Se destacó la diversidad de sus funciones, que incluyen la vigilancia de 50 mil kilómetros de carreteras federales, labores de inteligencia y ciberseguridad, combate al robo de hidrocarburos, protección del patrimonio y del medio ambiente, seguridad turística y la aplicación del Plan DN-III-E en situaciones de emergencia.

Al evento asistieron mandos militares, representantes de los poderes del estado, alcaldes de la región Laguna y líderes del sector empresarial, quienes participaron en la conmemoración de la corporación, considerada un pilar en la estrategia de seguridad pública.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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