CFE y Ayuntamiento de Torreón acuerdan acciones para reducir apagones y mejorar suministro eléctrico

El presidente municipal informó que la CFE ratificó su disposición para mantener una comunicación permanente y anticipar desperfectos derivados del incremento en la demanda eléctrica por las altas temperaturas o por fallas en las redes de distribución, por lo que confió en que los apagones que afectan a las bombas de agua continuarán disminuyendo.

TORREÓN, COAH.- En respuesta a las constantes quejas ciudadanas por fallas en el suministro eléctrico, directivos de la Comisión Federal de Electricidad sostuvieron una reunión con el alcalde Román Alberto Cepeda González, en la que establecieron el compromiso de disminuir los cortes de luz y mejorar la capacidad de respuesta ante apagones en distintos sectores de la ciudad.

El diálogo con funcionarios de la paraestatal tuvo un resultado positivo, de acuerdo con el edil, ya que también se confirmaron nuevas inversiones para la instalación de infraestructura eléctrica en la localidad. Y es que en los últimos meses el problema de los apagones y la consecuente afectación al funcionamiento de las bombas de agua potable se había vuelto una constante.

De ahí la importancia de fortalecer el acercamiento entre ambas partes, pues entre los temas puestos sobre la mesa quedó establecido el compromiso de reducir las fallas en el suministro de electricidad en Torreón, apuntó el alcalde.

Asimismo, se presentaron avances sobre la construcción y conexión de nuevas instalaciones eléctricas en diferentes sectores de la ciudad, donde las interrupciones del servicio han generado afectaciones no solo en hogares y empresas, sino también en la operatividad de las bombas de agua del SIMAS.

Cepeda González señaló que la comunicación constante con la CFE permitirá una pronta respuesta ante emergencias eléctricas, a fin de asegurar la continuidad del suministro de agua potable en momentos críticos y garantizar que el servicio no se vea interrumpido por fallas en la red de energía.