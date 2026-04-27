Podrán votar casi 2.5 millones de personas en Coahuila; mil 600 desde las cárceles

Luego de aplicar los diversos mecanismos para la integración de la lista nominal durante los últimos meses, el Consejo General del INE concluyó que en Coahuila aparecerán en la lista nominal un total de dos millones 497 mil 551 personas que podrán votar por sus candidatos a diputado local.

El Instituto Nacional Electoral aprobó, en sesión extraordinaria, la integración de la lista nominal de electores que participarán en las elecciones de Coahuila el próximo 7 de junio, así como las listas de los electores que votarán de forma anticipada y en los centros de reinserción del estado.

Esta lista se realiza después de actualizar y desechar registros de personas fallecidas, de quienes tienen su información desactualizada o de quienes perdieron sus derechos político-electorales por alguna sentencia.

Al respecto, la consejera presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei, dijo que esta lista nominal se integró tras análisis exhaustivos de posibles errores, así como de intensas campañas de credencialización en el estado, con el objeto de garantizar el acceso a la toma de decisiones. La lista nominal de Coahuila representa el 99.83 por ciento del total del padrón electoral correspondiente a 2026.

“Este indicador refleja, por un lado, el más alto nivel de actualización de nuestros registros y, por el otro, materializa la confianza inquebrantable de la ciudadanía”, dijo Guadalupe Taddei.

“Todas estas personas podrán salir a emitir su voto, confiadas en que este Instituto ha hecho su trabajo y, con ello, garantiza la confiabilidad de los instrumentos registrales que se utilizarán el día de la jornada electoral”, agregó la consejera Carla Humphrey.

Por otro lado, el mismo Consejo aprobó el registro de 181 personas que promovieron la solicitud para el voto anticipado y el registro de mil 640 personas que votarán desde los centros de reinserción social que hay en el estado.

Los votantes de ejercicio anticipado son aquellas personas que, por algún motivo, fueron identificadas o manifestaron su imposibilidad de acudir a las casillas el próximo 7 de junio debido a algún tipo de discapacidad, mientras que quienes votarán en prisión preventiva son personas que aún no cuentan con sentencia y tienen vigentes sus derechos político-electorales.