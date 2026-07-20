CIJ Torreón ofrece asesorías de matemáticas sin costo para fortalecer el nivel escolar

Cecilia Martínez López, al frente de la institución, explicó que la iniciativa busca auxiliar a quienes enfrentan retos en esta disciplina por medio de un seguimiento individual, facilitando la aclaración de dudas, la consolidación de saberes y la seguridad de los jóvenes en su entorno escolar.

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de impulsar el rendimiento escolar y brindar apoyo a la comunidad, el Centro de Integración Juvenil (CIJ) Torreón puso en marcha un esquema de asesorías gratuitas en matemáticas enfocado en alumnos que cursan el sexto grado de Primaria y el primer año de Secundaria.

Asimismo, resaltó que la educación funciona como un mecanismo preventivo, dado que mantener a la niñez y juventud ocupada en actividades de superación fomenta valores como la disciplina, la autoestima y la visión de futuro.

“Aprender también es prevenir y construir mejores oportunidades para el futuro”, apuntó la directora, al tiempo que subrayó que el CIJ complementa su enfoque principal en salud mental y prevención con un vínculo permanente con las escuelas y la sociedad.

Mediante diversas dinámicas formativas y talleres, el organismo pretende consolidar entornos seguros que impulsen el crecimiento integral de los estudiantes y prevengan situaciones que pongan en riesgo su estabilidad emocional o académica.

Las sesiones de apoyo no tendrán costo y se adaptarán a los requerimientos específicos de cada participante, empleando ejercicios y orientación adecuados a su grado académico.

Para integrarse al programa, los padres o tutores deberán entregar la Clave Única de Registro de Población (CURP) junto con un comprobante de domicilio reciente.

Asimismo, el CIJ Torreón hizo un llamado a las familias de la localidad para hacer uso de este beneficio, creado para dotar a los estudiantes de los elementos necesarios que les permitan elevar sus calificaciones y avanzar con éxito en su trayectoria educativa.