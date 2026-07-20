CIJ Torreón ofrece asesorías de matemáticas sin costo para fortalecer el nivel escolar

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    CIJ Torreón ofrece asesorías de matemáticas sin costo para fortalecer el nivel escolar
    Cecilia Martínez López, explicó que las sesiones no tienen costo y se adaptan a los requerimientos de cada participante. SANDRA GÓMEZ

El esquema de apoyo estará dirigido a quienes cursan el sexto grado de Primaria y el primer año de Secundaria

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de impulsar el rendimiento escolar y brindar apoyo a la comunidad, el Centro de Integración Juvenil (CIJ) Torreón puso en marcha un esquema de asesorías gratuitas en matemáticas enfocado en alumnos que cursan el sexto grado de Primaria y el primer año de Secundaria.

Cecilia Martínez López, al frente de la institución, explicó que la iniciativa busca auxiliar a quienes enfrentan retos en esta disciplina por medio de un seguimiento individual, facilitando la aclaración de dudas, la consolidación de saberes y la seguridad de los jóvenes en su entorno escolar.

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Asimismo, resaltó que la educación funciona como un mecanismo preventivo, dado que mantener a la niñez y juventud ocupada en actividades de superación fomenta valores como la disciplina, la autoestima y la visión de futuro.

“Aprender también es prevenir y construir mejores oportunidades para el futuro”, apuntó la directora, al tiempo que subrayó que el CIJ complementa su enfoque principal en salud mental y prevención con un vínculo permanente con las escuelas y la sociedad.

Mediante diversas dinámicas formativas y talleres, el organismo pretende consolidar entornos seguros que impulsen el crecimiento integral de los estudiantes y prevengan situaciones que pongan en riesgo su estabilidad emocional o académica.

Las sesiones de apoyo no tendrán costo y se adaptarán a los requerimientos específicos de cada participante, empleando ejercicios y orientación adecuados a su grado académico.

Para integrarse al programa, los padres o tutores deberán entregar la Clave Única de Registro de Población (CURP) junto con un comprobante de domicilio reciente.

Asimismo, el CIJ Torreón hizo un llamado a las familias de la localidad para hacer uso de este beneficio, creado para dotar a los estudiantes de los elementos necesarios que les permitan elevar sus calificaciones y avanzar con éxito en su trayectoria educativa.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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