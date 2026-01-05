Clausuran tienda de cannabis en el Centro de Torreón, por irregularidades sanitarias
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El comercio no contaba con Aviso de Funcionamiento de Cofepris ni permisos de importación
TORREÓN, COAH.- Un establecimiento dedicado a la venta de productos derivados del cannabis fue clausurado en la colonia Centro de Torreón, tras detectarse múltiples irregularidades durante un operativo conjunto de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Dirección de Inspección y Verificación.
De acuerdo con las autoridades, el negocio operaba sin contar con el Aviso de Funcionamiento emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), además de carecer de los permisos federales de importación requeridos para la comercialización de este tipo de productos.
TE PUEDE INTERESAR: Torreón: panaderías laguneras producirán hasta 100 mil Roscas de Reyes
Durante la inspección también se constató que el local no tenía una licencia de funcionamiento vigente, lo que representa una falta administrativa adicional. Asimismo, los encargados del establecimiento intentaron obstruir la labor de los inspectores, situación que quedó asentada en el acta correspondiente.
Las autoridades municipales señalaron que la clausura forma parte de las acciones permanentes para garantizar que las actividades comerciales se desarrollen dentro del marco legal y no representen un riesgo para la salud pública.
Indicaron que este tipo de operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad sanitaria y administrativa vigente.