Clausuran tienda de cannabis en el Centro de Torreón, por irregularidades sanitarias

TORREÓN, COAH.- Un establecimiento dedicado a la venta de productos derivados del cannabis fue clausurado en la colonia Centro de Torreón, tras detectarse múltiples irregularidades durante un operativo conjunto de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Dirección de Inspección y Verificación.

De acuerdo con las autoridades, el negocio operaba sin contar con el Aviso de Funcionamiento emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), además de carecer de los permisos federales de importación requeridos para la comercialización de este tipo de productos.

