Clausuran tienda de cannabis en el Centro de Torreón, por irregularidades sanitarias

Torreón
/ 5 enero 2026
    Clausuran tienda de cannabis en el Centro de Torreón, por irregularidades sanitarias
    El operativo fue realizado por Seguridad Pública e Inspección y Verificación. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El comercio no contaba con Aviso de Funcionamiento de Cofepris ni permisos de importación

TORREÓN, COAH.- Un establecimiento dedicado a la venta de productos derivados del cannabis fue clausurado en la colonia Centro de Torreón, tras detectarse múltiples irregularidades durante un operativo conjunto de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Dirección de Inspección y Verificación.

De acuerdo con las autoridades, el negocio operaba sin contar con el Aviso de Funcionamiento emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), además de carecer de los permisos federales de importación requeridos para la comercialización de este tipo de productos.

Durante la inspección también se constató que el local no tenía una licencia de funcionamiento vigente, lo que representa una falta administrativa adicional. Asimismo, los encargados del establecimiento intentaron obstruir la labor de los inspectores, situación que quedó asentada en el acta correspondiente.

Las autoridades municipales señalaron que la clausura forma parte de las acciones permanentes para garantizar que las actividades comerciales se desarrollen dentro del marco legal y no representen un riesgo para la salud pública.

Indicaron que este tipo de operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad sanitaria y administrativa vigente.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

