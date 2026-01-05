Torreón: panaderías laguneras producirán hasta 100 mil Roscas de Reyes
La industria panificadora prevé una cifra similar a la del año pasado para atender la alta demanda del 6 de enero
TORREÓN, COAH.- En una de las tradiciones con mayor arraigo en la Comarca Lagunera, la industria panificadora local estima la elaboración de entre 90 y 100 mil Roscas de Reyes durante este 6 de enero, cifra similar a la del año pasado.
La Rosca de Reyes, adornada con frutas cristalizadas y cargada de simbolismo, representa la unión familiar y la esperanza de un año próspero. Más allá del sabor, la tradición se centra en la convivencia, el chocolate caliente y la emoción de encontrar la figura del Niño Dios, un gesto que fortalece los lazos familiares y comunitarios.
Pedro Gerardo Ávila Aguilera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) en La Laguna, destacó que esta celebración es una de las más importantes del país y que su arraigo en la región se consolidó a partir de 1993, cuando se elaboró por primera vez una mega rosca en Torreón, iniciativa impulsada por la propia cámara y replicada posteriormente a nivel nacional.
Recordó que antes de ese año el consumo de rosca era limitado en la Comarca Lagunera, pero ese evento marcó un parteaguas, convirtiendo a la Rosca de Reyes en un elemento infaltable en las mesas laguneras.
Actualmente, tanto en la Ciudad de México como en Torreón, las megas roscas que se parten en espacios públicos promueven la convivencia y el sentido de comunidad.
Ávila Aguilera subrayó que el objetivo es que el Día de Reyes no pase desapercibido y se convierta en una ocasión para reunirse, ya sea en familia o en los centros de trabajo, teniendo a la Rosca como punto de encuentro.
DEL HORNO A LA MESA
Las panaderías tradicionales continúan siendo el motor de esta costumbre, ya que ofrecen roscas recién horneadas, elaboradas prácticamente al día, a diferencia de los productos congelados que se comercializan en algunos autoservicios. La frescura, el aroma y la textura siguen siendo factores decisivos para los consumidores.
Aunque originalmente sólo se elaboraban roscas tradicionales con sabor a naranja y un proceso de fermentación largo, hoy en día existen versiones rellenas de cajeta, queso crema con zarzamora y otras combinaciones.
No obstante, señaló que una parte importante de los clientes sigue prefiriendo la rosca clásica, al considerar que conserva mejor el sabor original y la calidad del producto.
Propietario de la Central Panificadora de la calle Blanco, con más de 40 años de operación, Ávila Aguilera compartió que, aunque todos los días se elabora pan fresco, el Día de Reyes es especial, no sólo por el incremento en las ventas, sino por el ambiente de trabajo en equipo y la satisfacción de entregar roscas calientes, recién hechas.
“Las personas se llevan las roscas calientitas a sus hogares. Para nosotros, el Día de Reyes es la temporada más bonita”, expresó.