Torreón: panaderías laguneras producirán hasta 100 mil Roscas de Reyes

Torreón
/ 5 enero 2026
    Panaderías tradicionales elaboran roscas frescas para mantener viva la tradición del Día de Reyes. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La industria panificadora prevé una cifra similar a la del año pasado para atender la alta demanda del 6 de enero

TORREÓN, COAH.- En una de las tradiciones con mayor arraigo en la Comarca Lagunera, la industria panificadora local estima la elaboración de entre 90 y 100 mil Roscas de Reyes durante este 6 de enero, cifra similar a la del año pasado.

La Rosca de Reyes, adornada con frutas cristalizadas y cargada de simbolismo, representa la unión familiar y la esperanza de un año próspero. Más allá del sabor, la tradición se centra en la convivencia, el chocolate caliente y la emoción de encontrar la figura del Niño Dios, un gesto que fortalece los lazos familiares y comunitarios.

El sector panificador se prepara para uno de los días más importantes del año. dijo Pedro Ávila. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Pedro Gerardo Ávila Aguilera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) en La Laguna, destacó que esta celebración es una de las más importantes del país y que su arraigo en la región se consolidó a partir de 1993, cuando se elaboró por primera vez una mega rosca en Torreón, iniciativa impulsada por la propia cámara y replicada posteriormente a nivel nacional.

Recordó que antes de ese año el consumo de rosca era limitado en la Comarca Lagunera, pero ese evento marcó un parteaguas, convirtiendo a la Rosca de Reyes en un elemento infaltable en las mesas laguneras.

Actualmente, tanto en la Ciudad de México como en Torreón, las megas roscas que se parten en espacios públicos promueven la convivencia y el sentido de comunidad.

Ávila Aguilera subrayó que el objetivo es que el Día de Reyes no pase desapercibido y se convierta en una ocasión para reunirse, ya sea en familia o en los centros de trabajo, teniendo a la Rosca como punto de encuentro.

DEL HORNO A LA MESA

Las panaderías tradicionales continúan siendo el motor de esta costumbre, ya que ofrecen roscas recién horneadas, elaboradas prácticamente al día, a diferencia de los productos congelados que se comercializan en algunos autoservicios. La frescura, el aroma y la textura siguen siendo factores decisivos para los consumidores.

Roscas salen del horno directo a los hogares laguneros. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Aunque originalmente sólo se elaboraban roscas tradicionales con sabor a naranja y un proceso de fermentación largo, hoy en día existen versiones rellenas de cajeta, queso crema con zarzamora y otras combinaciones.

No obstante, señaló que una parte importante de los clientes sigue prefiriendo la rosca clásica, al considerar que conserva mejor el sabor original y la calidad del producto.

Propietario de la Central Panificadora de la calle Blanco, con más de 40 años de operación, Ávila Aguilera compartió que, aunque todos los días se elabora pan fresco, el Día de Reyes es especial, no sólo por el incremento en las ventas, sino por el ambiente de trabajo en equipo y la satisfacción de entregar roscas calientes, recién hechas.

“Las personas se llevan las roscas calientitas a sus hogares. Para nosotros, el Día de Reyes es la temporada más bonita”, expresó.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

