CLIP y Mando Especial de La Laguna refuerzan coordinación para atender denuncias y fortalecer la seguridad

Torreón
/ 6 noviembre 2025
    CLIP y Mando Especial de La Laguna refuerzan coordinación para atender denuncias y fortalecer la seguridad
    Empresarios de La Laguna expresaron su preocupación por los retrasos en los puntos de revisión y su impacto en la competitividad regional. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

Empresarios del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada acordaron con autoridades del Mando Especial de La Laguna fortalecer la comunicación y el seguimiento a denuncias sobre ilícitos y retrasos en puntos de revisión carreteros

TORREÓN, COAH.- Integrantes del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) se reunieron este jueves con el capitán Javier Hernández, quien acudió en representación del Mando Especial de La Laguna, Omar León Arroyo, para revisar la estrategia de seguridad en la región y atender las denuncias ciudadanas respecto a supuestos retrasos en los puntos de revisión ubicados en las entradas a la ciudad.

La reunión se desarrolló en un ambiente de diálogo constructivo, en el que se analizaron las principales problemáticas que afectan el desarrollo de La Laguna y se resaltó la importancia de la colaboración entre autoridades y sector privado para encontrar soluciones efectivas.

Durante el encuentro, los agremiados al CLIP expusieron diversas inquietudes, especialmente las denunciadas meses atrás por el sector primario o agropecuario, relacionadas con ilícitos que obstaculizan el libre tránsito por las carreteras; una situación que también impacta al sector turístico.

Además, se mencionó el efecto negativo que estas situaciones generan en la competitividad local y en la percepción de seguridad entre inversionistas y visitantes, lo que preocupa a distintos rubros productivos, según informó el presidente del CLIP, Rodolfo Silva Esparza.

El representante de la iniciativa privada comentó que, entre los acuerdos alcanzados, se estableció un canal de comunicación directa con el Mando Especial, además de dar seguimiento a todos los reportes emitidos durante la reunión.

Asimismo, se pactó la realización de futuras mesas de trabajo para monitorear los avances y fortalecer la coordinación interinstitucional, asegurando la atención oportuna de los temas planteados por los miembros del organismo empresarial.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

