CLIP y Mando Especial de La Laguna refuerzan coordinación para atender denuncias y fortalecer la seguridad

TORREÓN, COAH.- Integrantes del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) se reunieron este jueves con el capitán Javier Hernández, quien acudió en representación del Mando Especial de La Laguna, Omar León Arroyo, para revisar la estrategia de seguridad en la región y atender las denuncias ciudadanas respecto a supuestos retrasos en los puntos de revisión ubicados en las entradas a la ciudad.

La reunión se desarrolló en un ambiente de diálogo constructivo, en el que se analizaron las principales problemáticas que afectan el desarrollo de La Laguna y se resaltó la importancia de la colaboración entre autoridades y sector privado para encontrar soluciones efectivas.

Durante el encuentro, los agremiados al CLIP expusieron diversas inquietudes, especialmente las denunciadas meses atrás por el sector primario o agropecuario, relacionadas con ilícitos que obstaculizan el libre tránsito por las carreteras; una situación que también impacta al sector turístico.

Además, se mencionó el efecto negativo que estas situaciones generan en la competitividad local y en la percepción de seguridad entre inversionistas y visitantes, lo que preocupa a distintos rubros productivos, según informó el presidente del CLIP, Rodolfo Silva Esparza.

El representante de la iniciativa privada comentó que, entre los acuerdos alcanzados, se estableció un canal de comunicación directa con el Mando Especial, además de dar seguimiento a todos los reportes emitidos durante la reunión.

Asimismo, se pactó la realización de futuras mesas de trabajo para monitorear los avances y fortalecer la coordinación interinstitucional, asegurando la atención oportuna de los temas planteados por los miembros del organismo empresarial.