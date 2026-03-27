Lo que sabemos de las protestas ‘No Kings’ en Estados Unidos

Por: Pooja Salhotra El sábado están programadas más de 3000 manifestaciones “No Kings” (No a los reyes, en español) en todo Estados Unidos para condenar una serie de políticas del presidente Donald Trump y expresar el descontento general hacia el presidente, que los manifestantes consideran que actúa como un monarca. “Trump quiere gobernarnos como un tirano”, dice el sitio web No Kings. “Pero esto es Estados Unidos, y el poder pertenece al pueblo, no a los aspirantes a reyes ni a sus compinches multimillonarios”.

Una portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo en un comunicado que “los únicos que se interesan por estas sesiones de terapia de desvarío sobre Trump son los periodistas a quienes se paga por cubrirlas”. Los eventos se producen en un momento en que los índices de aprobación de Trump rondan el 40 por ciento y los demócratas tienen esperanzas de abrirse paso en las elecciones de mitad de mandato. Es la tercera protesta de este tipo que se organiza en todo el país en el último año. Esto es lo que hay que saber. ¿QUIÉN ORGANIZA LAS PROTESTAS ‘NO KINGS’? Los eventos del sábado han sido organizados por grupos nacionales y locales, entre los que hay coaliciones progresistas conocidas como Indivisible, 50501 y MoveOn. Las demostraciones seguirán un manual similar al de las dos protestas del año pasado, y se prevé que sean concentraciones pacíficas abiertas a personas de todas las edades y procedencias. Cualquiera puede inscribirse para organizar un acto, y los organizadores han ofrecido capacitación en línea sobre seguridad y desescalada. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ‘NO KINGS’? Al igual que las anteriores, las protestas no se enfocan en ningún tema concreto. En cambio, pretenden unir a quienes tienen diversas quejas contra el gobierno federal. En el pasado, eso ha incluido la aplicación agresiva de las leyes de inmigración, el derecho de voto y los costos del cuidado de la salud. El sábado, es probable que las acciones incluyan a personas que se manifiestan por la guerra en Irán.

¿CUÁNDO FUE LA PRIMERA PROTESTA ‘NO KINGS’? En junio de 2025, el mismo día en que Trump programó un desfile militar en Washington por el 250 aniversario del Ejército —que también coincidió con su cumpleaños 79—, se llevaron a cabo protestas planificadas en ciudades de todo Estados Unidos, y a escala internacional en países como el Reino Unido, México y Alemania. El evento se calificó de “día de desafío” contra la percepción de que Trump y sus aliados se estaban extralimitando. Cuatro meses después, más de siete millones de personas asistieron a las manifestaciones del 18 de octubre, el Día de No Kings, en ciudades de los 50 estados de Estados Unidos, según los organizadores. Aunque The New York Times no pudo confirmar ese recuento, se observaron grandes multitudes en ciudades de todo el país, en las que la gente se reunió y ondeó banderas estadounidenses y coreó “No más Trump” para demostrar su indignación por las redadas contra la migración, el despliegue de soldados federales en las ciudades, los despidos gubernamentales y el retroceso en la exigencia de vacunas, entre otras medidas. En la ciudad de Nueva York, las autoridades dijeron que habían acudido más de 100.000 personas, desde niños hasta ancianos.

¿DÓNDE HABRÁ PROTESTAS ‘NO KINGS’? Se espera que las próximas protestas tengan una participación colectiva mayor que las dos anteriores. Los organizadores han pedido a los participantes que eviten los enfrentamientos y que no lleven armas. Los organizadores han creado un mapa en línea de los eventos locales, al que se añaden continuamente nuevos eventos. Está previsto que la mayoría de las protestas duren unas dos horas a última hora de la mañana o a primera hora de la tarde. Se celebrarán en parques públicos, calles del centro y otros espacios públicos. c. 2026 The New York Times Company

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