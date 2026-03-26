Suscriben convenio la FEC y el Hospital Materno Infantil para equipamiento en Saltillo
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El pasado 24 de marzo se acordó adquirir equipo especializado para la atención médica de la leucemia en infancias y adolescentes
El martes 24, en el Hospital Materno Infantil de Saltillo, se firmó un convenio para consolidar una iniciativa de equipamiento especializado en el área de Oncohematología, con el propósito de mejorar la calidad de vida y el pronóstico de niñas, niños y adolescentes con leucemia.
En el acto participaron Lucía Garza Guerra, directora general de la Fundación del Empresariado Coahuilense; Irma Leticia Aguirre Moreno, directora de Súmate al Amor A.C.; y Miguel Ángel González Soto, director del hospital.
Este proyecto fortalecerá la calidad, seguridad y oportunidad en la administración de quimioterapias, permitirá la monitorización continua para la detección oportuna de reacciones adversas, optimizará los traslados y procesos clínicos, y garantizará la precisión en las infusiones.
En conjunto, estas acciones contribuirán a mejorar la atención oncológica pediátrica, reducir riesgos y elevar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.