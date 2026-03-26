Suscriben convenio la FEC y el Hospital Materno Infantil para equipamiento en Saltillo

El martes 24, en el Hospital Materno Infantil de Saltillo, se firmó un convenio para consolidar una iniciativa de equipamiento especializado en el área de Oncohematología, con el propósito de mejorar la calidad de vida y el pronóstico de niñas, niños y adolescentes con leucemia.

En el acto participaron Lucía Garza Guerra, directora general de la Fundación del Empresariado Coahuilense; Irma Leticia Aguirre Moreno, directora de Súmate al Amor A.C.; y Miguel Ángel González Soto, director del hospital.