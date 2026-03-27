POLITICÓN: Los mejores alcaldes según Mitofsky: Saltillo se consolida, Acuña sorprende y Piedras Negras resiste

I. ¿CUÁNTO ES SUFICIENTE? La reforma constitucional que promovió la presidenta Claudia Sheinbaum, para poner fin a las denominadas “pensiones doradas”, generó adhesión inmediata porque se exhibió la existencia de pensiones realmente insultantes, superiores al millón de pesos mensuales. En los últimos días, sin embargo, ha surgido un “movimiento” que busca impedir la aplicación retroactiva de la reforma, asegurando que se afectará a personas “vulnerables” que se ganaron honestamente la pensión de la cual disfrutan y que no tienen pensiones excesivas. Un detalle importante al respecto es que, en todos los casos, estamos hablando de personas que hoy reciben más de 70 mil pesos al mes. II. SE LES HACE POCO Porque la reforma solamente afecta a quienes reciben más de esa cantidad, pues es el nuevo límite que se ha establecido para las pensiones del sector público. La pregunta obligada es: ¿70 mil pesos no es una pensión digna, con independencia de las tareas realizadas en una dependencia pública? Y si esa cantidad no es suficiente, ¿cuál debería ser entonces el límite? ¿Dónde está la frontera entre una pensión digna y el exceso que busca atajarse?

III. DESTACADOS Tres coahuilenses aparecieron ayer en el “Top 20” de los alcaldes mejor evaluados del país, elaborado por la firma demoscópica Mitofsky. El mejor posicionado es el alcalde saltillense Javier Díaz, quien se ubica en la sexta posición entre los 150 munícipes a los cuales la referida firma evalúa en todo el país. Vale decir que el alcalde sarapero repite posición en dicho ranking, cuya medición anterior se realizó en diciembre pasado. El que sorprendió en esta edición fue el acuñense Emilio de Hoyos Montemayor, quien aparece en la posición 14, pero en la medición de diciembre ni siquiera estaba en la lista. IV. NO ES PARA SIEMPRE... Otra sorpresa es la del nigropetense Jacobo Rodríguez, a quien, según parece, sus conciudadanos siguen otorgándole el beneficio de la duda, pues pese al desastre que provoca a su alrededor, aparece en la posición 20. Habrá que estar atentos a la siguiente medición para ver quién se mantiene, quién mejora y quién empeora en la percepción de la ciudadanía. Por lo pronto, los que se ubican en la parte alta de la tabla tienen para presumir.

V. RELATO A DESTIEMPO En ecos de la visita del consejero del INE, Jorge Montaño, a Saltillo, nos cuentan que también sostuvo una reunión con integrantes del IEC para revisar avances del proceso electoral en marcha y en esta, quien tomó la palabra –aunque de forma remota– fue la consejera Leticia Bravo Ostos, quien presentó una larga exposición sobre lo que, a su juicio, ocurre al interior del organismo. Según su versión, la imagen de división no es real, sino un invento de los medios de comunicación. Incluso afirmó que hay unidad y que la gestión del presidente provisional, Óscar Rodríguez, ha sido la mejor de la historia. El problema es que el discurso llegó... cuando ya nadie lo estaba esperando. VI. TARDE Y MAL Porque la decisión del INE ya estaba tomada: renovar la presidencia del órgano local. Y en ese contexto, nos dicen, pesa la conducción inclinada hacia lo guinda que ha marcado este proceso. Por si fuera poco, también trasciende que al interior, Lety Bravo y Layla Miranda buscan asesoría en temas como violencia política de género, área en la que, según comentan, no tienen claridad. Así, entre argumentos tardíos y aprendizaje sobre la marcha, el árbitro sigue dando de qué hablar.

VII. COAHUILA TOMA POSICIÓN En la renovación de la dirigencia nacional de Canacintra, Coahuila volvió a hacerse notar. Arturo Reveles Márquez, actual presidente de Canacintra Coahuila Sureste, asumió la Vicepresidencia Nacional de Integridad Empresarial. La nueva posición le permitirá combinar liderazgo local con presencia en la estructura nacional. A este movimiento se suman Pablo García, desde Torreón, como vicepresidente regional de la Zona Norte, y Carlos González en cadenas productivas. Tres posiciones que colocan a perfiles coahuilenses en espacios clave dentro del organismo industrial. VIII. PRESENCIA QUE SUMA Más allá de los cargos, el fondo apunta a una realidad: Coahuila tiene una fuerte presencia en el ámbito industrial nacional. Este tipo de nombramientos, en opinión de los que le saben al tema, responde al dinamismo de la región y a su papel dentro de las cadenas productivas. En un contexto en el cual la discusión pasa por temas de integridad y competitividad, contar con representación en estos espacios permite acompañar y participar en esas agendas. Porque estar presente implica formar parte de las decisiones.

IX. MUY SIMPLE Alberto Anaya Gutiérrez, concesionario... ¡perdón!, dirigente y líder moral del Partido del Trabajo, logró su cometido: garantizar la protección de sus intereses económicos... ¡perdón otra vez!, asegurar la supervivencia de esa opción política tan necesaria para la democracia mexicana. Y es que, según nos explican los entendidos, el que la revocación de mandato se empatara con las elecciones de 2027 implicaba un riesgo mortal para los aliados del morenismo, pues con la Presidenta en la boleta los votos serían acaparados por Morena y difícilmente el PT –e incluso el Verde– lograrían cruzar el umbral del tres por ciento. Así explicado se entiende bien la oposición al Plan B...