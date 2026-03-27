Guerra en Irán provoca que el sudeste asiático retome sus planes nucleares para centros de datos de IA

BANGKOK- El Sudeste Asiático está reconsiderando la generación de energía nuclear en un momento en que los países de la región se preparan para satisfacer el aumento vertiginoso de la demanda energética y compiten por centros de datos enfocados en la inteligencia artificial. Varios países del Sudeste Asiático están reactivando planes nucleares que habían quedado archivados y fijando metas ambiciosas, y casi la mitad de la región podría, si persigue esos objetivos, contar con energía nuclear en la década de 2030. Incluso países sin planes actuales han señalado su interés.

El Sudeste Asiático nunca ha producido un solo vatio de energía nuclear pese a ambiciones atómicas sostenidas durante mucho tiempo. Pero eso podría cambiar pronto, a medida que aumenta la presión para reducir las emisiones que contribuyen al cambio climático y se cubren necesidades crecientes de electricidad. La guerra con Irán está subrayando la vulnerabilidad de los suministros energéticos de Asia, lo que incrementa la sensación de urgencia por encontrar alternativas al petróleo y el gas en el Sudeste Asiático, señalan analistas. El alza de los precios del crudo provocada por la escalada del conflicto ha aumentado la motivación de los países para acelerar sus esfuerzos nucleares, explicó Alvie Asuncion-Astronomo, del Instituto Filipino de Investigación Nuclear. Vietnam y Rusia lograron un acuerdo de energía nuclear esta semana, a medida que empeoran las preocupaciones de la región sobre seguridad energética. En el sur de Asia, Bangladesh se apresura a poner en marcha su nueva central nuclear, también respaldada por Rusia, para abordar los déficits energéticos del país. El Sudeste Asiático representará una cuarta parte del crecimiento de la demanda mundial de energía para 2035, según la Agencia Internacional de Energía (AIE). Eso se debe en parte a los más de 2 mil centros de datos en Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam y Filipinas, de acuerdo con el centro de estudios Ember.

Hay muchos más centros de datos en proyecto. Eso es más evidente en Malasia, que aspira a ser el centro de computación de inteligencia artificial (IA) del Sudeste Asiático y ha atraído inversiones e interés de gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y Nvidia. El resurgimiento del interés nuclear en el Sudeste Asiático refleja una tendencia global. Casi 40 países, entre ellos Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y China, se han sumado a un impulso mundial para triplicar la capacidad instalada de energía nuclear para 2050. El Sudeste Asiático representará casi una cuarta parte de los 157 gigavatios previstos de “naciones recién llegadas a la energía nuclear” para mediados de siglo, según la Asociación Nuclear Mundial, respaldada por la industria. “Hay un impulso nuevo, más serio y creciente para el desarrollo de la energía nuclear en el Sudeste Asiático”, afirmó King Lee, de la asociación. SUDESTE ASIÁTICO RECONSIDERA LA ENERGÍA NUCLEAR Cinco de los 11 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam y Filipinas, están reconsiderando la generación de energía nuclear. Vietnam está construyendo dos plantas nucleares, respaldadas por la corporación estatal rusa Rosatom. Se trata de “proyectos estratégicos, de importancia nacional”, según el primer ministro Pham Minh Chinh. La ley revisada de energía atómica de Vietnam entró en vigor en enero.

Indonesia incorporó la energía nuclear a su nuevo plan energético el año pasado, con el objetivo de construir dos pequeños reactores modulares para 2034. Funcionarios allí indican que Canadá y Rusia han presentado propuestas formales de cooperación y que pronto seguirán otras. Tailandia fijó el año pasado la meta de añadir 600 megavatios de capacidad de generación nuclear para 2037. La energía nuclear es una “solución prometedora” para suministrar suficiente electricidad asequible y limpia que permita satisfacer el aumento de la demanda, señalaron funcionarios de la Autoridad Generadora de Electricidad de Tailandia en una conferencia en Bangkok. Ningún país del Sudeste Asiático se ha involucrado con la energía atómica más que Filipinas, que construyó una central nuclear en la década de 1970 que nunca encendió.

Una nueva autoridad reguladora de energía atómica, puesta en marcha el año pasado, “dará paso a la integración de la energía nuclear”, según funcionarios filipinos. El país fijó una meta para 2032 y aprobó en febrero una hoja de ruta para posibles inversionistas.