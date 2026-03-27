Saltillo pierde a su refuerzo japonés: Kuniyoshi se despide por lesión en la espalda

La pretemporada de los Saraperos de Saltillo registró su primer movimiento relevante a pocos días del arranque de la campaña, tras confirmarse la salida del lanzador japonés Yuki Kuniyoshi, quien no continuará con el equipo debido a una lesión en la espalda. El caso comenzó a tomar forma desde días recientes, cuando surgieron versiones sobre su ausencia en los entrenamientos. Fue el propio pelotero quien aclaró la situación mediante un mensaje en redes sociales, donde explicó que las molestias físicas se presentaron poco después de su llegada al campamento.

De acuerdo con su testimonio, Kuniyoshi sostuvo conversaciones con el cuerpo técnico y acordaron implementar un programa de rehabilitación de 10 días enfocado en atender la lesión. Sin embargo, el avance no fue suficiente para garantizar su disponibilidad rumbo al inicio de la temporada, lo que derivó en la decisión de la directiva de dejarlo fuera del roster.

“Aunque estaba en proceso de recuperación, el equipo determinó que no estaba en condiciones para el día inaugural”, explicó el jugador, quien también manifestó su inconformidad por el desenlace. Añadió que regresará a Japón en los próximos días para continuar con su tratamiento y posteriormente buscar una nueva oportunidad para retomar su carrera profesional. La salida de Kuniyoshi cobra relevancia al tratarse de uno de los elementos que formaban parte de una de las apuestas más llamativas del club para esta temporada: la incorporación de jugadores japoneses. Este movimiento había generado expectativa entre la afición, al representar un hecho poco común en la historia reciente del equipo y marcar un precedente en la conformación de su plantilla. De manera paralela, la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) confirmó en su portal oficial los ajustes realizados por la organización, donde se incluye la baja de Kuniyoshi de la lista de jugadores no nacidos en México. Asimismo, el club también dio de baja al lanzador mexicano Randy Gálvez Gutiérrez de su lista extendida.

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Con estos movimientos, Saraperos comienza a perfilar su roster definitivo en medio de las evaluaciones propias del Spring Training, donde el estado físico de los jugadores suele ser un factor determinante. La baja del pitcher japonés modifica los planes iniciales del equipo y deja en pausa una de las historias que había generado mayor interés rumbo a la nueva temporada.

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