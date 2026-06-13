PAN perdió el rumbo y dejó de escuchar a la militancia: Torres Cofiño

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Torreón
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    PAN perdió el rumbo y dejó de escuchar a la militancia: Torres Cofiño
    El diputado federal Marcelo Torres Cofiño aseguró que la pérdida del registro estatal del PAN es consecuencia de una dirigencia que se apartó de los principios y de la militancia del partido. SANDRA GÓMEZ

El diputado federal atribuyó la pérdida del registro estatal del PAN a una dirigencia alejada de las bases y anunció una reestructuración total del partido en Coahuila

TORREÓN, COAH.- Ante la pérdida del registro estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño deslindó a la ideología panista del descalabro electoral, atribuyendo el resultado a una cúpula directiva que traicionó los valores del partido.

Según el legislador, la crisis actual es el reflejo de una dirigencia que perdió el rumbo y se desvinculó por completo de las demandas sociales.

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Para revertir esta crisis, Torres Cofiño anunció una reingeniería institucional: la transformación del Comité Directivo Estatal en una delegación.

Esta medida conlleva la destitución inmediata de los actuales dirigentes y la reestructuración del personal operativo, una acción que el diputado calificó como una necesaria “limpia de casa” para cimentar el resurgimiento del panismo.

El legislador enfatizó el abandono territorial, señalando que múltiples comités municipales operan en condiciones precarias o se encuentran cerrados. Aunque la situación específica para el caso de Torreón sigue bajo análisis, advirtió que la reorganización será total.

Para Torres Cofiño, el escenario era una crónica anunciada por la soberbia de una dirigencia que ignoró a las bases. No obstante, subrayó que Acción Nacional mantiene su vigencia política; el partido competirá en futuros procesos electorales bajo el esquema de delegación, con el objetivo firme de recuperar su fuerza estatal a largo plazo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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