PAN perdió el rumbo y dejó de escuchar a la militancia: Torres Cofiño

Según el legislador, la crisis actual es el reflejo de una dirigencia que perdió el rumbo y se desvinculó por completo de las demandas sociales.

TORREÓN, COAH.- Ante la pérdida del registro estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño deslindó a la ideología panista del descalabro electoral, atribuyendo el resultado a una cúpula directiva que traicionó los valores del partido.

Para revertir esta crisis, Torres Cofiño anunció una reingeniería institucional: la transformación del Comité Directivo Estatal en una delegación.

Esta medida conlleva la destitución inmediata de los actuales dirigentes y la reestructuración del personal operativo, una acción que el diputado calificó como una necesaria “limpia de casa” para cimentar el resurgimiento del panismo.

El legislador enfatizó el abandono territorial, señalando que múltiples comités municipales operan en condiciones precarias o se encuentran cerrados. Aunque la situación específica para el caso de Torreón sigue bajo análisis, advirtió que la reorganización será total.

Para Torres Cofiño, el escenario era una crónica anunciada por la soberbia de una dirigencia que ignoró a las bases. No obstante, subrayó que Acción Nacional mantiene su vigencia política; el partido competirá en futuros procesos electorales bajo el esquema de delegación, con el objetivo firme de recuperar su fuerza estatal a largo plazo.