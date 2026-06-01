Convoca Canaco Torreón a Pymes a fortalecer su seguridad ante amenazas cibernéticas

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    Convoca Canaco Torreón a Pymes a fortalecer su seguridad ante amenazas cibernéticas
    Fidel Villanueva, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Torreón, invitó a sus afiliados a participar en la Jornada CTI 2026: Ciberseguridad. SANDRA GÓMEZ

Especialistas compartirán herramientas para prevenir fraudes, proteger datos sensibles y reducir vulnerabilidades tecnológicas

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la protección digital de las pequeñas y medianas empresas ante el incremento de los riesgos cibernéticos, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Torreón invitó a sus afiliados a participar en la Jornada CTI 2026: Ciberseguridad.

El presidente del organismo empresarial, Fidel Villanueva Tarín, señaló que las Pymes continúan siendo uno de los principales blancos de los delincuentes informáticos, por lo que resulta indispensable que los empresarios cuenten con herramientas y conocimientos que les permitan identificar, prevenir y responder de manera efectiva a amenazas como el robo de información, los fraudes digitales y los ataques cibernéticos.

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Indicó que una adecuada preparación y el acceso a información especializada permiten a las empresas adoptar una estrategia de seguridad preventiva, dejando atrás los esquemas reactivos y reduciendo significativamente la posibilidad de sufrir afectaciones derivadas de incidentes tecnológicos.

Durante la jornada se compartirán recomendaciones y estrategias enfocadas en la optimización de la respuesta ante incidentes, la disminución de vulnerabilidades digitales y la toma de decisiones informadas para proteger los activos tecnológicos de los negocios.

El evento se realizará este martes 2 de junio en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Torreón y estará a cargo de Carlos Alberto Medina García, especialista en tecnología y ciberseguridad, quien expondrá herramientas, acciones y buenas prácticas para fortalecer la protección de la información empresarial y fomentar una cultura de prevención dentro de las organizaciones.

Villanueva Tarín destacó que las amenazas digitales representan actualmente un riesgo real para empresas de todos los tamaños y sectores, por lo que reiteró la invitación a los socios del organismo para asistir a la conferencia “Robo de información, fraudes y ataques digitales: lo que toda Py,me debe hacer hoy”.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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