Corporaciones difunden rutas de apoyo y seguridad para las mujeres en Saltillo

Las mujeres que enfrentan situaciones de violencia en Saltillo cuentan con distintos canales de atención y acompañamiento a través de corporaciones y unidades especializadas que operan en coordinación para brindar apoyo y seguimiento a los casos. Las acciones son desarrolladas de manera coordinada por la Policía Violeta, la Línea Violeta y la Unidad de Integración Familiar (UNIF), instancias encargadas de brindar atención especializada a mujeres que enfrentan situaciones de violencia o riesgo.

Entre los mecanismos disponibles se encuentra la Línea Violeta, que funciona las 24 horas del día en el número 800 846 5382, donde se ofrece orientación, acompañamiento y canalización especializada a mujeres que se encuentran en situación de riesgo. Además, la Policía Violeta y la UNIF dan seguimiento a reportes relacionados con violencia familiar y otras situaciones que requieren atención especializada, además de realizar labores preventivas en distintos sectores de la ciudad. De acuerdo con información difundida por el Gobierno Municipal, estas acciones permiten acercar los servicios municipales a quienes más los necesitan y fortalecer la confianza de las mujeres para denunciar y solicitar apoyo cuando enfrenten alguna situación que vulnere su integridad. Como parte de estas acciones, personal del Agrupamiento Violeta desarrolla pláticas informativas y actividades de sensibilización en escuelas y espacios comunitarios para promover relaciones libres de violencia y dar a conocer los mecanismos de apoyo existentes.

Milndrette Gómez Sosa, titular del Agrupamiento Violeta, informó que estas actividades permiten que niñas, niños y jóvenes identifiquen conductas que pueden derivar en violencia, particularmente en relaciones de pareja y entornos escolares. Esta semana se impartió una plática preventiva en la Escuela Secundaria No. 13 Silvia Elena Morales Villarreal, en la colonia Mirasierra, donde se abordaron temas relacionados con violencia de género, violencia escolar y las alternativas de apoyo para mujeres. La actividad se realizó en coordinación con la Fiscalía Especializada para las Mujeres y la Niñez de Coahuila y la Universidad Pedagógica Nacional. Según la información difundida, la coordinación entre corporaciones de seguridad, instituciones educativas y organismos especializados fortalece la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y contribuye a generar entornos más seguros para mujeres, niñas y adolescentes. La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana recordó que la ciudadanía también puede solicitar apoyo a través de la UNIF en el teléfono 844-410-4003, de la Policía Preventiva Municipal al 844-414-1114, mediante el ChatBot de Seguridad al 844-893-0909 y a través de los grupos ciudadanos de seguridad de WhatsApp.

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