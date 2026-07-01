Coparmex Laguna urge a priorizar la estabilidad en la revisión del T-MEC para proteger la inversión

Ante el inicio de las conversaciones para revisar el T-MEC, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lanzó una postura contundente a favor de la certidumbre jurídica, pilar fundamental para sostener a México como un polo de atracción de capitales a nivel continental.

TORREÓN, COAH.- Aquí está el texto con solo correcciones ortográficas y de puntuación, sin modificar el estilo ni la redacción:

Mary Carmen Reyes García, presidenta de Coparmex Laguna, coincidió con el llamado nacional al señalar que esta revisión es crucial para robustecer el ecosistema económico de Norteamérica.

Para la dirigente, el éxito de las negociaciones dependerá de que se mantenga una visión de largo plazo que priorice la integración comercial por encima de cualquier coyuntura política o tensión diplomática.

Datos de Coparmex revelan que, desde 2020, el 84 por ciento de sus agremiados ha visto mejoras en su productividad gracias a las reglas claras del tratado, una tendencia que también se refleja en el dinamismo empresarial de la Comarca Lagunera.

Sin embargo, Reyes García advirtió que el T-MEC es solo una parte de la ecuación. Aseguró que México debe corregir deficiencias internas, como la falta de seguridad, la necesidad de un Estado de derecho sólido y el suministro insuficiente de energía. Estos factores son indispensables para que las pymes y grandes empresas sigan creciendo.

El bloque norteamericano, que concentra casi el 30 por ciento del PIB global y es el destino de más del 80 por ciento de nuestras exportaciones, exige una postura nacional firme y estable.

La líder de Coparmex Laguna concluyó que no se puede arriesgar la confianza de los inversionistas con disputas políticas innecesarias, subrayando que la prioridad es cuidar los empleos y las cadenas de suministro que el tratado ha facilitado.