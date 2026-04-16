Designan a Torreón como sede oficial para el Congreso Nacional AMPROFE 2027

Jorge Arizmendi Velasco, presidente nacional de AMPROFE, señaló que la competitividad de Torreón, sumada a su infraestructura y entorno favorable, fueron factores determinantes para la designación de la sede. Destacó que la ciudad está preparada para recibir a líderes de la industria.

TORREÓN, COAH.- La Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones (AMPROFE) anunció que Torreón será sede de su Congreso Nacional en 2027, lo que reafirma el papel de la ciudad como un destino emergente de relevancia para el turismo de reuniones en México.

El directivo subrayó que, además del beneficio económico directo, el congreso representa una plataforma de promoción internacional, al posicionar a la ciudad ante organizadores de eventos de talla mundial para futuros encuentros y ferias comerciales.

Explicó que este tipo de reuniones congrega a especialistas que, al conocer las ventajas logísticas de la región, suelen canalizar nuevos proyectos hacia la sede, convirtiendo el evento en una herramienta estratégica de vinculación para Torreón.

En este contexto, la directora de la OCV Torreón, Sugey Alvarado Flores, celebró la designación como resultado de la colaboración entre los sectores público y privado. Precisó que la derrama económica impactará a diversos sectores, como la hotelería, el transporte y los servicios técnicos.

Alvarado Flores añadió que Torreón se distingue por su profesionalismo en la organización de eventos y la atención personalizada a los asistentes, cualidades que la posicionan como una opción segura y eficiente para encuentros de alta relevancia nacional.

Con fechas programadas del 10 al 12 de febrero de 2027, el Congreso Nacional de AMPROFE buscará consolidar la proyección de Torreón como un centro de convenciones de primer nivel, demostrando su capacidad para albergar eventos de gran escala.