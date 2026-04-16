Designan a Torreón como sede oficial para el Congreso Nacional AMPROFE 2027

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Torreón
/ 16 abril 2026
    Designan a Torreón como sede oficial para el Congreso Nacional AMPROFE 2027
    Autoridades y representantes del sector anunciaron que Torreón albergará el Congreso Nacional AMPROFE en 2027, destacando su infraestructura y competitividad. SANDRA GÓMEZ

TORREÓN, COAH.- La Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones (AMPROFE) anunció que Torreón será sede de su Congreso Nacional en 2027, lo que reafirma el papel de la ciudad como un destino emergente de relevancia para el turismo de reuniones en México.

Jorge Arizmendi Velasco, presidente nacional de AMPROFE, señaló que la competitividad de Torreón, sumada a su infraestructura y entorno favorable, fueron factores determinantes para la designación de la sede. Destacó que la ciudad está preparada para recibir a líderes de la industria.

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El directivo subrayó que, además del beneficio económico directo, el congreso representa una plataforma de promoción internacional, al posicionar a la ciudad ante organizadores de eventos de talla mundial para futuros encuentros y ferias comerciales.

Explicó que este tipo de reuniones congrega a especialistas que, al conocer las ventajas logísticas de la región, suelen canalizar nuevos proyectos hacia la sede, convirtiendo el evento en una herramienta estratégica de vinculación para Torreón.

En este contexto, la directora de la OCV Torreón, Sugey Alvarado Flores, celebró la designación como resultado de la colaboración entre los sectores público y privado. Precisó que la derrama económica impactará a diversos sectores, como la hotelería, el transporte y los servicios técnicos.

Alvarado Flores añadió que Torreón se distingue por su profesionalismo en la organización de eventos y la atención personalizada a los asistentes, cualidades que la posicionan como una opción segura y eficiente para encuentros de alta relevancia nacional.

Con fechas programadas del 10 al 12 de febrero de 2027, el Congreso Nacional de AMPROFE buscará consolidar la proyección de Torreón como un centro de convenciones de primer nivel, demostrando su capacidad para albergar eventos de gran escala.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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