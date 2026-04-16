Coahuila refuerza prevención: Inauguran en Torreón el Centro ‘Es Pa’ Vivir Libre’

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Torreón
/ 16 abril 2026
    Coahuila refuerza prevención: Inauguran en Torreón el Centro ‘Es Pa’ Vivir Libre’
    El nuevo espacio ofrecerá atención psicológica, talleres y actividades para fortalecer el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes en La Laguna. SANDRA GÓMEZ
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por Sandra Gómez

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Autoridades estatales y municipales inauguraron en Torreón el Centro “Es Pa’ Vivir Libre”, enfocado en la prevención y atención integral de adicciones en jóvenes

TORREÓN, COAH.- En un paso decisivo para fortalecer el tejido social y la seguridad desde la prevención, la señora Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, y el alcalde Román Alberto Cepeda González inauguraron este jueves el Centro de Atención Integral para las Adicciones “Es Pa’ Vivir Libre”.

Este nuevo recinto, ubicado en Torreón, forma parte de la estrategia estatal “Vive Libre Sin Drogas”, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, y busca ofrecer una alternativa integral de recuperación y desarrollo para la niñez y juventud lagunera.

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Durante el evento, Liliana Salinas Valdés destacó que este centro es la cristalización de un proyecto ambicioso para apoyar a los sectores más vulnerables. Subrayó que, si bien Coahuila goza de altos índices de seguridad, es vital atender las problemáticas internas para mantener la paz.

“La violencia en el estado se encuentra muchas veces al interior de las familias; por eso trabajamos en la reconstrucción del tejido social. Queremos que nuestros niños y jóvenes se mantengan sanos y libres de adicciones”, puntualizó.

Explicó que el modelo del centro no solo es clínico, sino integral, al ofrecer atención especializada con servicios de psicología, trabajo social y terapia; además de impulsar el desarrollo humano mediante talleres educativos, actividades deportivas y culturales, así como la vinculación escolar en coordinación con la Secretaría de Educación para fortalecer el entorno socioemocional de los alumnos.

Por su parte, el alcalde Román Alberto Cepeda González reconoció la visión del Gobierno del Estado al implementar políticas públicas que impactan directamente en la tranquilidad de la ciudad. El edil enfatizó que la seguridad de Torreón —actualmente reconocido como uno de los municipios más seguros del país en su categoría— no es casualidad, sino resultado de la prevención.

“La seguridad se construye con inteligencia y fuerza, pero lo más importante es la prevención. Felicito a la señora Liliana y al Gobernador por esta iniciativa que para Torreón significa unidad, coordinación y resultados que perduran”, afirmó.

La inauguración contó con la presencia de la señora Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, así como de titulares de las secretarías de Salud, Educación y Seguridad, además de representantes de la sociedad civil y el sector empresarial.

Con la apertura de este centro, las autoridades reiteraron el compromiso de mantener a Coahuila como uno de los estados más seguros del norte del país, apostando por un modelo de proximidad y atención humana que prevenga el consumo de drogas en las familias.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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