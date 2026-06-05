Despiden a Román Cepeda en ceremonia privada; Torreón rinde homenaje a su Alcalde

TORREÓN, COAH.- En medio de un ambiente de profundo pesar y recogimiento, los restos del alcalde Román Alberto Cepeda González serán velados en la Funeraria Serna, ubicada sobre la avenida Juárez Oriente, luego de su fallecimiento ocurrido este viernes a los 60 años a consecuencia de complicaciones de salud. Por decisión de sus familiares, el velorio se realizará de manera privada en la Funeraria Serna, ubicada sobre la avenida Juárez Oriente. Asimismo, se informó que para mañana se ha programado una misa de cenizas en la Parroquia de la Virgen de la Medalla Milagrosa, ubicada en la calzada Rubén Darío y avenida Miguel de Unamuno s/n, en la colonia Residencial El Fresno, a las 13:30 horas.

La logística de los servicios funerarios se ha manejado con discreción, mientras continúan llegando muestras de solidaridad procedentes de distintos municipios de Coahuila, así como de representantes de organismos empresariales, instituciones públicas, actores políticos y ciudadanos que lamentan la pérdida de quien dedicó gran parte de su vida a la actividad pública. La muerte de Cepeda González ha generado una amplia reacción en los ámbitos político y social. Mensajes de condolencia han sido emitidos por autoridades de los tres niveles de gobierno, dirigentes partidistas, legisladores, alcaldes y líderes de diversos sectores, quienes han destacado su trayectoria de más de tres décadas en la función pública y su compromiso con el desarrollo de Torreón y la región Laguna. Particularmente, las expresiones de apoyo se han dirigido a su esposa, Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, así como a sus hijos Román Alberto, Luis Ernesto y Juan Pablo, quienes han recibido innumerables muestras de afecto, respaldo y acompañamiento durante estos momentos de duelo.

La partida de Román Alberto Cepeda González marca el cierre de una carrera política que dejó huella en la vida pública de Coahuila y especialmente en Torreón, ciudad que gobernaba y en la que construyó gran parte de su trayectoria profesional y política. Mientras continúan las exequias, la comunidad lagunera permanece consternada por la pérdida de uno de sus principales referentes políticos de las últimas décadas.

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