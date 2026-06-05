Despiden a Román Cepeda en ceremonia privada; Torreón rinde homenaje a su Alcalde

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Despiden a Román Cepeda en ceremonia privada; Torreón rinde homenaje a su Alcalde
    El velorio se realizará de manera privada en la Funeraria Serna. SANDRA GÓMEZ

Amigos, colaboradores y representantes de diversos sectores de la sociedad han manifestado sus condolencias y solidaridad a la familia, sumándose al duelo por su fallecimiento y reconociendo su trayectoria en la vida pública de Torreón y Coahuila

TORREÓN, COAH.- En medio de un ambiente de profundo pesar y recogimiento, los restos del alcalde Román Alberto Cepeda González serán velados en la Funeraria Serna, ubicada sobre la avenida Juárez Oriente, luego de su fallecimiento ocurrido este viernes a los 60 años a consecuencia de complicaciones de salud.

Por decisión de sus familiares, el velorio se realizará de manera privada en la Funeraria Serna, ubicada sobre la avenida Juárez Oriente. Asimismo, se informó que para mañana se ha programado una misa de cenizas en la Parroquia de la Virgen de la Medalla Milagrosa, ubicada en la calzada Rubén Darío y avenida Miguel de Unamuno s/n, en la colonia Residencial El Fresno, a las 13:30 horas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/muere-roman-cepeda-alcalde-de-torreon-tras-complicaciones-de-salud-IF21177960

La logística de los servicios funerarios se ha manejado con discreción, mientras continúan llegando muestras de solidaridad procedentes de distintos municipios de Coahuila, así como de representantes de organismos empresariales, instituciones públicas, actores políticos y ciudadanos que lamentan la pérdida de quien dedicó gran parte de su vida a la actividad pública.

La muerte de Cepeda González ha generado una amplia reacción en los ámbitos político y social.

Mensajes de condolencia han sido emitidos por autoridades de los tres niveles de gobierno, dirigentes partidistas, legisladores, alcaldes y líderes de diversos sectores, quienes han destacado su trayectoria de más de tres décadas en la función pública y su compromiso con el desarrollo de Torreón y la región Laguna.

Particularmente, las expresiones de apoyo se han dirigido a su esposa, Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, así como a sus hijos Román Alberto, Luis Ernesto y Juan Pablo, quienes han recibido innumerables muestras de afecto, respaldo y acompañamiento durante estos momentos de duelo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/quien-fue-roman-cepeda-la-historia-politica-del-alcalde-de-torreon-LF21179552

La partida de Román Alberto Cepeda González marca el cierre de una carrera política que dejó huella en la vida pública de Coahuila y especialmente en Torreón, ciudad que gobernaba y en la que construyó gran parte de su trayectoria profesional y política. Mientras continúan las exequias, la comunidad lagunera permanece consternada por la pérdida de uno de sus principales referentes políticos de las últimas décadas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alcaldes
Fallecimientos

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Román Cepeda

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cría cuervos

Cría cuervos
true

AMLO: Lengua le sobra; buen sentido le falta

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra la inspección de becerros recién nacidos, así como la atención inmediata de lesiones ocasionadas por manejo, cercos o procedimientos de campo.

Gusano barrenador pone bajo vigilancia a productores del norte de Coahuila
El accidente ocurrió en un terreno ubicado en el cruce de Antonio Cárdenas y el bulevar Teresitas, donde el afectado fue atendido inicialmente por socorristas antes de ser llevado al IMSS.

Muere jinete tras caer de caballo y ser arrastrado por más de 100 metros al sur de Saltillo

Todas las Rumble Bee incluyen tracción integral activa permanente, caja de transferencia Borg Warner 48-11 con reparto variable de torque en modo 4x4.

A finales de 2026 arrancará producción de la RAM 1500 SRT en Saltillo
El sencillo toma inspiración de una experiencia común entre los aficionados: vivir citas, amistades y recuerdos alrededor de los juegos de Saraperos.

Emiliano Ortiz homenajea a Saraperos de Saltillo con el tema ‘Una Temporada Más’
La recolección de cerezas en el noroeste del Pacífico atrae cada año a miles de trabajadores migrantes bajo el programa H-2A, quienes buscan mejores ingresos a pesar de la reciente reducción de salarios y los desafíos del sector.

Las granjas en EU dependen más que nunca de un problemático programa de visas
Zelensky parecía estar intentando aprovechar un momento crucial de la guerra.

Zelensky pide negociaciones cara a cara para poner fin a la guerra en una carta pública dirigida a Putin