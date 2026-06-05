¿Quién fue Román Cepeda? La historia política del alcalde de Torreón

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    ¿Quién fue Román Cepeda? La historia política del alcalde de Torreón
    Militante del PRI desde los 18 años, Román Cepeda ocupó diversos puestos en la administración pública, incluyendo una diputación local, la Secretaría del Trabajo de Coahuila y la dirigencia municipal de su partido. SANDRA GÓMEZ

Militante del PRI desde su juventud, Román Cepeda ocupó cargos en los tres niveles de gobierno antes de convertirse en alcalde

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, quien falleció este viernes a los 60 años de edad, contaba con una trayectoria política de más de tres décadas y se desempeñaba como presidente municipal desde el 1 de enero de 2022.

Román Cepeda nació el 13 de febrero en Torreón, Coahuila. Fue hijo de Carlos Cepeda y María Enriqueta González Haces, originarios de Arteaga y Saltillo, respectivamente. Formó una familia junto a su esposa, Selina Bremer, con quien tuvo tres hijos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/muere-roman-cepeda-alcalde-de-torreon-tras-complicaciones-de-salud-IF21177960

Fue el menor de cinco hermanos. Inició su formación académica con una carrera técnica profesional orientada al sector agroalimentario en Estados Unidos, conocimientos que posteriormente aplicó en sus actividades ganaderas y empresariales. Además, cursó la Licenciatura en Derecho y una maestría con acentuación en Gobierno y Políticas Públicas.

Comenzó su militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a los 18 años de edad y recibió su primera oportunidad en el servicio público a los 25 años.

A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos. Se desempeñó en la Secretaría de Desarrollo Social en los municipios de Sierra Mojada, Francisco I. Madero y Torreón. También fue diputado local en la LVII Legislatura del Congreso de Coahuila, delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), secretario del Trabajo, presidente del Comité Municipal del PRI, consejero nacional y consejero vitalicio del Partido Revolucionario Institucional, entre otras responsabilidades.

Cuando fungía como delegado de Sagarpa en la Región Laguna, buscó obtener la candidatura del PRI al Gobierno de Coahuila; sin embargo, la nominación fue otorgada a Miguel Ángel Riquelme Solís.

Durante la administración estatal de Riquelme Solís ocupó la titularidad de la Secretaría del Trabajo entre 2018 y 2021. Posteriormente construyó su proyecto político para contender por la alcaldía de Torreón, cargo que asumió en enero de 2022.

Ya como alcalde, también fue mencionado como una de las figuras políticas con aspiraciones a la gubernatura de Coahuila, escenario que derivó en diferencias políticas con quien posteriormente se convertiría en gobernador, Manolo Jiménez Salinas.

Más adelante consiguió la reelección y, en enero de 2025, inició un segundo periodo al frente de la Presidencia Municipal de Torreón.

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Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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La muerte del alcalde ocurrió después de un periodo prolongado de ausencia en actividades públicas, situación que había generado diversas versiones sobre su estado de salud y continuidad en el cargo.

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