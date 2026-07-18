Destaca Riquelme captura de presunto operador del cártel de Sinaloa en Torreón

Señaló que la captura fue resultado de las acciones de vigilancia y coordinación entre las corporaciones de seguridad, luego de que autoridades municipales recibieron un reporte sobre la presencia de cuatro personas en actitud sospechosa al interior de un centro comercial de Torreón.

TORREÓN, COAH.- Durante la reunión semanal de seguridad celebrada en Torreón , el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, destacó la detención en la ciudad de un hombre identificado por las autoridades como presunto operador del Cártel de Sinaloa.

Ante la alerta, elementos de seguridad acudieron al lugar para realizar las verificaciones correspondientes y proceder a la identificación de las personas señaladas.

De acuerdo con lo informado por el edil, durante la revisión detectaron que uno de los individuos presentó documentación cuyos datos no coincidían plenamente con su identidad, situación que llevó a las autoridades a profundizar en la consulta de la información disponible.

Tras realizar el cruce de datos con las plataformas de seguridad, se estableció que las características e identidad del hombre correspondían con las de una persona señalada como presunto líder u operador de una célula delictiva, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente.

Riquelme Solís afirmó que este tipo de resultados reflejan la importancia de mantener una vigilancia permanente y fortalecer el intercambio de información entre las distintas instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia.

Reiteró que su administración continuará impulsando una estrategia de coordinación interinstitucional para detectar oportunamente la presencia de personas relacionadas con actividades delictivas, preservar el orden y mantener las condiciones de seguridad en Torreón.