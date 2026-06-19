Destaca Torreón con 49 medallas en los Juegos Estatales de Adultos Mayores

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    Destaca Torreón con 49 medallas en los Juegos Estatales de Adultos Mayores
    Los representantes de Torreón participaron en disciplinas deportivas, culturales y de habilidades, logrando una de las actuaciones más destacadas de la edición 2026. SANDRA GÓMEZ

La delegación obtuvo 19 oros, 17 platas y 13 bronces en competencias deportivas, culturales y de habilidades

TORREÓN, COAH.- La delegación de Torreón tuvo una destacada participación en la edición 2026 de los Juegos Estatales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores, al conquistar 49 medallas y consolidarse como una de las representaciones más sobresalientes de la competencia.

El contingente torreonense acumuló 19 medallas de oro, 17 de plata y 13 de bronce, resultado de su desempeño tanto en disciplinas deportivas como en actividades culturales y de habilidades.

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La preparación y el esfuerzo de los participantes rindieron frutos en competencias como cachibol femenil y varonil, basquetbol, natación, tenis de mesa y atletismo. En el ámbito cultural también destacaron en canto individual, danza regional y de salón, fotografía, artes plásticas y escultura, además de demostrar su destreza en ajedrez, dominó y lotería.

Durante todo el proceso, la delegación contó con el acompañamiento cercano de Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, quien acudió a las competencias y brindó su respaldo a las y los participantes.

“Estos resultados son testimonio del compromiso del DIF Torreón por promover un envejecimiento activo. Estamos muy orgullosos de nuestros adultos mayores, quienes son un ejemplo de perseverancia, entusiasmo y superación para toda nuestra comunidad”, señaló la institución tras concluir las actividades.

$!Una de las integrantes de la delegación de Torreón muestra la medalla obtenida durante los Juegos Estatales, acompañada por Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón.
Una de las integrantes de la delegación de Torreón muestra la medalla obtenida durante los Juegos Estatales, acompañada por Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón. CORTESÍA

Más allá del medallero, la participación de la delegación reflejó el trabajo conjunto entre los adultos mayores, sus familias, entrenadores y personal del DIF, enfocado en fortalecer la calidad de vida y el desarrollo integral de este sector de la población.

Con esta actuación, Torreón volvió a poner en alto el nombre del municipio y dejó constancia de que la edad no representa un límite para la disciplina, la sana competencia y el talento.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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