Destaca Torreón con 49 medallas en los Juegos Estatales de Adultos Mayores

TORREÓN, COAH.- La delegación de Torreón tuvo una destacada participación en la edición 2026 de los Juegos Estatales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores, al conquistar 49 medallas y consolidarse como una de las representaciones más sobresalientes de la competencia. El contingente torreonense acumuló 19 medallas de oro, 17 de plata y 13 de bronce, resultado de su desempeño tanto en disciplinas deportivas como en actividades culturales y de habilidades.

La preparación y el esfuerzo de los participantes rindieron frutos en competencias como cachibol femenil y varonil, basquetbol, natación, tenis de mesa y atletismo. En el ámbito cultural también destacaron en canto individual, danza regional y de salón, fotografía, artes plásticas y escultura, además de demostrar su destreza en ajedrez, dominó y lotería. Durante todo el proceso, la delegación contó con el acompañamiento cercano de Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, quien acudió a las competencias y brindó su respaldo a las y los participantes. “Estos resultados son testimonio del compromiso del DIF Torreón por promover un envejecimiento activo. Estamos muy orgullosos de nuestros adultos mayores, quienes son un ejemplo de perseverancia, entusiasmo y superación para toda nuestra comunidad”, señaló la institución tras concluir las actividades.

Más allá del medallero, la participación de la delegación reflejó el trabajo conjunto entre los adultos mayores, sus familias, entrenadores y personal del DIF, enfocado en fortalecer la calidad de vida y el desarrollo integral de este sector de la población. Con esta actuación, Torreón volvió a poner en alto el nombre del municipio y dejó constancia de que la edad no representa un límite para la disciplina, la sana competencia y el talento.

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