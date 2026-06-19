Guardia Nacional invita a celebrar el Día del Padre con un Paseo Dominical en San Pedro

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Coahuila
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    Guardia Nacional invita a celebrar el Día del Padre con un Paseo Dominical en San Pedro
    Los asistentes podrán conocer parte del equipo operativo y participar en exhibiciones organizadas por la Guardia Nacional durante la jornada de convivencia. SANDRA GÓMEZ

Las actividades incluirán caminatas, ciclismo, carreras atléticas y exhibiciones del equipo operativo en el campo militar de La Rosita

SAN PEDRO, COAH.- El próximo 21 de junio, el campo militar de La Rosita abrirá sus puertas para recibir a las familias de la Comarca Lagunera en una edición especial del Paseo Dominical, organizado por la Guardia Nacional con motivo del Día del Padre.

La actividad tiene como objetivo fortalecer la convivencia entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad mediante un espacio de recreación y esparcimiento familiar.

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La jornada se llevará a cabo de las 07:00 a las 13:00 horas e incluirá diversas actividades deportivas y recreativas, entre ellas recorridos en bicicleta, caminatas y carreras atléticas de 3.5 y 10 kilómetros.

De acuerdo con la información proporcionada, las personas interesadas en participar en las competencias podrán realizar su inscripción a través del código QR difundido por la corporación.

Además del componente deportivo, el evento contará con exhibiciones de vehículos tácticos, demostraciones de binomios canófilos y una muestra del equipo operativo utilizado por la Guardia Nacional.

$!La Guardia Nacional realizará una edición especial del Paseo Dominical en San Pedro, con actividades recreativas y deportivas para las familias de la Comarca Lagunera.
La Guardia Nacional realizará una edición especial del Paseo Dominical en San Pedro, con actividades recreativas y deportivas para las familias de la Comarca Lagunera. CORTESÍA

Las autoridades informaron que el acceso será gratuito y que se permitirá el ingreso con mascotas, siempre que permanezcan con correa y sus propietarios se hagan responsables de su limpieza. Asimismo, los asistentes podrán acudir con sus propias bicicletas.

La Guardia Nacional invitó a la población a aprovechar esta actividad de convivencia y acercamiento institucional en un ambiente familiar y seguro.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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