Guardia Nacional invita a celebrar el Día del Padre con un Paseo Dominical en San Pedro

SAN PEDRO, COAH.- El próximo 21 de junio, el campo militar de La Rosita abrirá sus puertas para recibir a las familias de la Comarca Lagunera en una edición especial del Paseo Dominical, organizado por la Guardia Nacional con motivo del Día del Padre. La actividad tiene como objetivo fortalecer la convivencia entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad mediante un espacio de recreación y esparcimiento familiar.

La jornada se llevará a cabo de las 07:00 a las 13:00 horas e incluirá diversas actividades deportivas y recreativas, entre ellas recorridos en bicicleta, caminatas y carreras atléticas de 3.5 y 10 kilómetros. De acuerdo con la información proporcionada, las personas interesadas en participar en las competencias podrán realizar su inscripción a través del código QR difundido por la corporación. Además del componente deportivo, el evento contará con exhibiciones de vehículos tácticos, demostraciones de binomios canófilos y una muestra del equipo operativo utilizado por la Guardia Nacional.

Las autoridades informaron que el acceso será gratuito y que se permitirá el ingreso con mascotas, siempre que permanezcan con correa y sus propietarios se hagan responsables de su limpieza. Asimismo, los asistentes podrán acudir con sus propias bicicletas. La Guardia Nacional invitó a la población a aprovechar esta actividad de convivencia y acercamiento institucional en un ambiente familiar y seguro.

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