Detonación en instalaciones de CFE en Gómez Palacio activa protocolos de seguridad

Gómez Palacio, Durango. – Un fuerte estallido alertó esta mañana a las autoridades locales en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), localizadas sobre el bulevar Miguel Alemán. El incidente, causado por la detonación de un supuesto artefacto explosivo en el exterior del edificio, generó una inmediata respuesta de los cuerpos de seguridad.

Tras el impacto, que resultó en la ruptura de ventanales del inmueble, se procedió a la evacuación preventiva de trabajadores y ciudadanos que realizaban trámites. El sitio fue acordonado por fuerzas policiales para garantizar que no existieran riesgos adicionales, facilitando las labores de los cuerpos de rescate.

Debido a que el complejo operativo alberga a cerca de 400 empleados en sus tres niveles y sótano, las autoridades priorizaron el desalojo inmediato para proteger a los presentes. Tras asegurar el área, personal de la Fiscalía General del Estado comenzó con el levantamiento de evidencias para determinar el origen del ataque.