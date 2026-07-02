Detonación en instalaciones de CFE en Gómez Palacio activa protocolos de seguridad

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Torreón
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    Detonación en instalaciones de CFE en Gómez Palacio activa protocolos de seguridad
    La explosión habría sido causada por la detonación de un supuesto artefacto explosivo en el exterior del edificio. SANDRA GÓMEZ

La fachada del edificio situado en el bulevar Miguel Alemán presentó daños por la explosión de un objeto sospechoso; autoridades desalojaron el inmueble y mantienen un operativo para dar con los responsables.

Gómez Palacio, Durango. – Un fuerte estallido alertó esta mañana a las autoridades locales en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), localizadas sobre el bulevar Miguel Alemán. El incidente, causado por la detonación de un supuesto artefacto explosivo en el exterior del edificio, generó una inmediata respuesta de los cuerpos de seguridad.

Tras el impacto, que resultó en la ruptura de ventanales del inmueble, se procedió a la evacuación preventiva de trabajadores y ciudadanos que realizaban trámites. El sitio fue acordonado por fuerzas policiales para garantizar que no existieran riesgos adicionales, facilitando las labores de los cuerpos de rescate.

Debido a que el complejo operativo alberga a cerca de 400 empleados en sus tres niveles y sótano, las autoridades priorizaron el desalojo inmediato para proteger a los presentes. Tras asegurar el área, personal de la Fiscalía General del Estado comenzó con el levantamiento de evidencias para determinar el origen del ataque.

$!Trabajadores y ciudadanos fueron evacuados de manera preventiva tras el incidente.
Trabajadores y ciudadanos fueron evacuados de manera preventiva tras el incidente. SANDRA GÓMEZ

Aunque los primeros indicios apuntan a un posible artefacto de manufactura artesanal —posiblemente una bomba molotov—, las autoridades han mantenido cautela sobre la naturaleza del objeto hasta concluir los peritajes técnicos.

Al momento, el reporte oficial descarta personas heridas y daños mayores en la estructura de la dependencia. Las investigaciones continúan activas para identificar a los autores materiales y establecer el móvil detrás de este acto contra las instalaciones de la paraestatal.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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