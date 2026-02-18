DIF Coahuila amplía el programa UNEDIF en La Laguna

TORREÓN, COAH.- Para fortalecer el traslado de personas con discapacidad, el DIF Coahuila se encuentra trabajando en ampliar y extender el programa UNEDIF hacia los municipios de Viesca, Matamoros, San Pedro y Francisco I. Madero, anunció la presidenta honoraria del organismo, Liliana Salinas Valdés.

Informó que se adquirirán nuevas unidades para cada localidad, con el objetivo de mejorar la cobertura y la atención, y sumar al menos una unidad adicional en cada municipio mencionado. Mientras que en Saltillo y Torreón, donde la demanda es mayor, podrían agregarse hasta dos o tres vehículos más para satisfacer las necesidades de la población.

Además, la funcionaria adelantó que presentarán un proyecto para acceder a recursos provenientes del Impuesto Sobre Nómina (ISN), pues el programa actualmente opera solo con fondos estatales tras la suspensión del apoyo federal.

El servicio, enfatizó, implica una subvención anual superior a 11 millones de pesos, lo que representa un importante ahorro para las familias beneficiadas en la entidad.

La presidenta honoraria subrayó que las unidades UNEDIF tienen un fuerte impacto social, permitiendo a las personas con discapacidad acudir a terapias, consultas médicas o lugares de trabajo de manera segura y casi gratuita.

“Tenemos plena confianza en conseguir los recursos necesarios para ampliar este servicio, ya que la necesidad y los beneficios que aporta a cientos de familias en Coahuila son innegables”, subrayó.

Este año, tanto los programas del DIF como los del Gobierno del Estado estarán enfocados en el fortalecimiento de la infraestructura y del apoyo a las personas con discapacidad, por lo que dijo que vienen buenas noticias.

Mencionó que las alianzas con la iniciativa privada van a permitir hacer crecer en todos los sentidos los programas, porque las necesidades del DIF son amplias y el presupuesto es insuficiente para poder satisfacerlas todas.

Al haberse autorizado el aumento del 1 por ciento adicional al Impuesto Sobre Nóminas, también ha sido un gran beneficio, ya que una parte de lo recaudado se destina a salud y desarrollo social, lo que impacta de manera positiva en los programas del DIF.