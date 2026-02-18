DIF Coahuila amplía el programa UNEDIF en La Laguna

Torreón
/ 18 febrero 2026
    DIF Coahuila amplía el programa UNEDIF en La Laguna
    El DIF buscará recursos del ISN para sostener el programa, que actualmente opera solo con fondos estatales.

El DIF Coahuila ampliará el programa UNEDIF a cuatro municipios y gestionará recursos del ISN para fortalecer el traslado de personas con discapacidad

TORREÓN, COAH.- Para fortalecer el traslado de personas con discapacidad, el DIF Coahuila se encuentra trabajando en ampliar y extender el programa UNEDIF hacia los municipios de Viesca, Matamoros, San Pedro y Francisco I. Madero, anunció la presidenta honoraria del organismo, Liliana Salinas Valdés.

Informó que se adquirirán nuevas unidades para cada localidad, con el objetivo de mejorar la cobertura y la atención, y sumar al menos una unidad adicional en cada municipio mencionado. Mientras que en Saltillo y Torreón, donde la demanda es mayor, podrían agregarse hasta dos o tres vehículos más para satisfacer las necesidades de la población.

Además, la funcionaria adelantó que presentarán un proyecto para acceder a recursos provenientes del Impuesto Sobre Nómina (ISN), pues el programa actualmente opera solo con fondos estatales tras la suspensión del apoyo federal.

El servicio, enfatizó, implica una subvención anual superior a 11 millones de pesos, lo que representa un importante ahorro para las familias beneficiadas en la entidad.

La presidenta honoraria subrayó que las unidades UNEDIF tienen un fuerte impacto social, permitiendo a las personas con discapacidad acudir a terapias, consultas médicas o lugares de trabajo de manera segura y casi gratuita.

“Tenemos plena confianza en conseguir los recursos necesarios para ampliar este servicio, ya que la necesidad y los beneficios que aporta a cientos de familias en Coahuila son innegables”, subrayó.

Este año, tanto los programas del DIF como los del Gobierno del Estado estarán enfocados en el fortalecimiento de la infraestructura y del apoyo a las personas con discapacidad, por lo que dijo que vienen buenas noticias.

Mencionó que las alianzas con la iniciativa privada van a permitir hacer crecer en todos los sentidos los programas, porque las necesidades del DIF son amplias y el presupuesto es insuficiente para poder satisfacerlas todas.

Al haberse autorizado el aumento del 1 por ciento adicional al Impuesto Sobre Nóminas, también ha sido un gran beneficio, ya que una parte de lo recaudado se destina a salud y desarrollo social, lo que impacta de manera positiva en los programas del DIF.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

