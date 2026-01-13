DIF Torreón reconoce a su personal en el Día del Trabajador

TORREÓN, COAH.- Con un desayuno de convivencia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón celebró el Día del Trabajador del DIF, como un reconocimiento a la entrega, compromiso y vocación de servicio del personal que diariamente trabaja en favor de las familias más vulnerables del municipio.

El encuentro fue encabezado por la presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer, quien destacó que la sensibilidad humana y el esfuerzo cotidiano de las y los trabajadores son el motor que permite llevar apoyo a quienes más lo necesitan.

“Hoy celebramos a quienes con su trabajo diario hacen posible que el DIF llegue a cada familia que requiere apoyo. Su esfuerzo, sensibilidad y compromiso son el corazón de esta institución y la base de cada acción que emprendemos en favor de Torreón”, expresó.