DIF Torreón reconoce a su personal en el Día del Trabajador

    Selina Bremer de Cepeda encabezó el desayuno conmemorativo por el Día del Trabajador del DIF en Torreón. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Autoridades municipales destacan la entrega y vocación de servicio de quienes atienden a las familias más vulnerables

TORREÓN, COAH.- Con un desayuno de convivencia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón celebró el Día del Trabajador del DIF, como un reconocimiento a la entrega, compromiso y vocación de servicio del personal que diariamente trabaja en favor de las familias más vulnerables del municipio.

El encuentro fue encabezado por la presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer, quien destacó que la sensibilidad humana y el esfuerzo cotidiano de las y los trabajadores son el motor que permite llevar apoyo a quienes más lo necesitan.

“Hoy celebramos a quienes con su trabajo diario hacen posible que el DIF llegue a cada familia que requiere apoyo. Su esfuerzo, sensibilidad y compromiso son el corazón de esta institución y la base de cada acción que emprendemos en favor de Torreón”, expresó.

$!Personal del DIF recibe reconocimiento por su trato humano y profesional.
Personal del DIF recibe reconocimiento por su trato humano y profesional. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Por su parte, la directora general del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, subrayó que bajo el liderazgo del alcalde Román Cepeda, el organismo ha fortalecido diversos programas y acciones orientados al bienestar social, como las brigadas comunitarias, el apoyo a la ciudadanía durante la temporada invernal y la operación de Casa Nana, considerada una de las obras emblemáticas de la actual administración.

“Cada programa, cada brigada y cada acción del DIF es posible gracias al trabajo coordinado y al compromiso de nuestro personal. Son ellas y ellos quienes hacen que los apoyos lleguen con calidad y calidez a quienes más lo necesitan”, afirmó.

El Día del Trabajador del DIF, que se conmemora cada 13 de enero, recuerda la fundación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en 1977 y reconoce a nivel nacional la labor de miles de trabajadoras y trabajadores dedicados a atender a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

