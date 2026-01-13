Inicia retiro de luces navideñas en principales vialidades de Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el cierre de las festividades decembrinas, la Dirección General de Servicios Públicos inició el operativo de retiro de la decoración navideña instalada en distintos puntos de la ciudad, que contempla el desmontaje de alrededor de 27 mil metros de luces decorativas. El director de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que los trabajos comenzaron en el bulevar Independencia y el bulevar de la Nogalera, para posteriormente continuar en la zona Centro, donde se retiraron los 2 mil 600 metros de luces tipo cascada colocadas en la calzada Colón.

De manera paralela, también se realizó la desinstalación de Villa Magia y del Pino Navideño ubicado en la Plaza Mayor, espacios que durante la temporada se consolidaron como puntos de encuentro para familias torreonenses y visitantes. Villarreal Cuéllar destacó que, debido a la buena respuesta de vecinos, comerciantes y ciudadanía en general, las luces decorativas instaladas en las palmeras del Paseo Morelos y en los árboles del Paseo Colón permanecerán de forma permanente durante todo el año, como parte de una estrategia de embellecimiento urbano. Lo anterior, explicó, responde a una instrucción del alcalde Román Cepeda, con el objetivo de mantener una imagen agradable y ordenada en estas importantes vialidades de la ciudad.