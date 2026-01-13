Inicia retiro de luces navideñas en principales vialidades de Torreón

Torreón
/ 13 enero 2026
    Inicia retiro de luces navideñas en principales vialidades de Torreón
    Cuadrillas municipales retiraron las luces instaladas en bulevares y el Centro Histórico de la ciudad. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Servicios Públicos comenzó el desmontaje de 27 mil metros de iluminación decorativa tras concluir las festividades decembrina

TORREÓN, COAH.- Con el cierre de las festividades decembrinas, la Dirección General de Servicios Públicos inició el operativo de retiro de la decoración navideña instalada en distintos puntos de la ciudad, que contempla el desmontaje de alrededor de 27 mil metros de luces decorativas.

El director de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que los trabajos comenzaron en el bulevar Independencia y el bulevar de la Nogalera, para posteriormente continuar en la zona Centro, donde se retiraron los 2 mil 600 metros de luces tipo cascada colocadas en la calzada Colón.

$!Personal de Servicios Públicos trabaja en el retiro ordenado de la decoración navideña.
Personal de Servicios Públicos trabaja en el retiro ordenado de la decoración navideña. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

De manera paralela, también se realizó la desinstalación de Villa Magia y del Pino Navideño ubicado en la Plaza Mayor, espacios que durante la temporada se consolidaron como puntos de encuentro para familias torreonenses y visitantes.

Villarreal Cuéllar destacó que, debido a la buena respuesta de vecinos, comerciantes y ciudadanía en general, las luces decorativas instaladas en las palmeras del Paseo Morelos y en los árboles del Paseo Colón permanecerán de forma permanente durante todo el año, como parte de una estrategia de embellecimiento urbano.

Lo anterior, explicó, responde a una instrucción del alcalde Román Cepeda, con el objetivo de mantener una imagen agradable y ordenada en estas importantes vialidades de la ciudad.

$!Las palmeras iluminadas del Paseo Morelos seguirán dando vida nocturna a la zona durante todo el año.
Las palmeras iluminadas del Paseo Morelos seguirán dando vida nocturna a la zona durante todo el año. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Finalmente, el funcionario invitó a la población a seguir disfrutando de los espacios públicos de Torreón durante todo el año, como la Plaza de Armas, la Alameda Zaragoza, el Bosque Urbano, el Bosque Venustiano Carranza, la Plaza Mayor y la Línea Verde, ideales para la convivencia familiar, el deporte y la recreación.

