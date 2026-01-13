Inicia retiro de luces navideñas en principales vialidades de Torreón
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Servicios Públicos comenzó el desmontaje de 27 mil metros de iluminación decorativa tras concluir las festividades decembrina
TORREÓN, COAH.- Con el cierre de las festividades decembrinas, la Dirección General de Servicios Públicos inició el operativo de retiro de la decoración navideña instalada en distintos puntos de la ciudad, que contempla el desmontaje de alrededor de 27 mil metros de luces decorativas.
El director de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que los trabajos comenzaron en el bulevar Independencia y el bulevar de la Nogalera, para posteriormente continuar en la zona Centro, donde se retiraron los 2 mil 600 metros de luces tipo cascada colocadas en la calzada Colón.
TE PUEDE INTERESAR: Presenta el Mude nueva especie de dinosaurio carnívoro descubierta en Coahuila
De manera paralela, también se realizó la desinstalación de Villa Magia y del Pino Navideño ubicado en la Plaza Mayor, espacios que durante la temporada se consolidaron como puntos de encuentro para familias torreonenses y visitantes.
Villarreal Cuéllar destacó que, debido a la buena respuesta de vecinos, comerciantes y ciudadanía en general, las luces decorativas instaladas en las palmeras del Paseo Morelos y en los árboles del Paseo Colón permanecerán de forma permanente durante todo el año, como parte de una estrategia de embellecimiento urbano.
Lo anterior, explicó, responde a una instrucción del alcalde Román Cepeda, con el objetivo de mantener una imagen agradable y ordenada en estas importantes vialidades de la ciudad.
Finalmente, el funcionario invitó a la población a seguir disfrutando de los espacios públicos de Torreón durante todo el año, como la Plaza de Armas, la Alameda Zaragoza, el Bosque Urbano, el Bosque Venustiano Carranza, la Plaza Mayor y la Línea Verde, ideales para la convivencia familiar, el deporte y la recreación.