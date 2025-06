Elección de cargos en el Poder Judicial no cambiará mucho las cosas, afirma el Obispo de Torreón

Durante las campañas previas a las elecciones judiciales, explicó que desde la Iglesia no emitieron mensajes para motivar el voto de los fieles, como suele hacerse

Torreón, Coah.– “No van a cambiar mucho las cosas entre dos situaciones imperfectas: una justicia del pasado imperfecta y una justicia del futuro, la que vamos a elegir, también imperfecta”, anticipó el Obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán.

El prelado acudió este domingo a emitir su voto en la casilla ubicada en el Colegio Jesús María Echeverría, en la colonia Nueva Los Ángeles de esta ciudad.

Dijo que, ante la cultura de la indiferencia, esta es una oportunidad para mejorar la impartición de justicia, de modo que realmente sea pronta y expedita.

“Nadie puede poner objeciones sobre la legitimidad de la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial si hay un 60 por ciento de apatía; eso es lo que ha permeado”, advirtió.

Frente a ese panorama, expresó que la justicia necesita ser mejorada, algo en lo que todos los mexicanos están de acuerdo, pues es necesario arreglar las cosas.

Comentó que uno puede no estar de acuerdo con la forma en que se está realizando el proceso, pero que hay que empezar por algo. “En la vida, los grandes cambios no llegan si esperamos soluciones ideales; si no se empieza, nunca se hace nada”, señaló.

El Obispo resaltó la necesidad de enfrentar las consecuencias de lo que no se hace: “Estamos aquí metidos porque la impartición de justicia en México ha dejado mucho que desear, porque no hemos hecho lo que se tenía que hacer”.

Agregó que la justicia que se tenía no era independiente, ya que estaba condicionada por los poderes políticos y económicos.

DISTANCIAMIENTO ENTRE PRI Y PAN EN COAHUILA

Recordó que hace un año, durante las elecciones en Coahuila, el PRI y el PAN participaron en coalición y ganaron la gubernatura; sin embargo, tras los comicios se distanciaron por el reparto de notarías.

“No sé cuánta justicia se administre desde las notarías, pero es extraño que los partidos políticos sean quienes las repartan”, cuestionó.

“Si eso ocurre en todo el país, no me digan que la justicia es independiente”, advirtió.

Finalmente, explicó que durante las campañas no hubo mensajes desde la Iglesia para incentivar la participación del electorado, como sí se ha hecho en otros procesos.