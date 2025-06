Torreón: Que la gente reflexione ante la posibilidad de que la elección se trate de una comedia, dice Marcelo Torres

El diputado federal calificó la elección judicial como ilegal y dijo que no votará, dejando en cada ciudadano la decisión de participar o no

TORREÓN, COAH.– El diputado federal Marcelo Torres se mostró en contra de la elección del Poder Judicial en Torreón; dice que no puede avalar una inconstitucionalidad, una burla que pone a nuestro país en el peor de los planos, cooptando los poderes en México, que es como se está perdiendo la democracia.

El legislador ha sido enfático en sus declaraciones; sin embargo, dijo que la decisión la debe tomar cada persona para no incidir en hacerlo o no hacerlo, simplemente es su punto de vista, pero no puede avalar una irregularidad.

La decisión de llevar a cabo este proceso es una decisión equivocada e ilegal que los estados tuvieron que acatar para su realización. “Yo lo dejo a decisión de cada uno, yo no voy a votar ni por lo federal ni por lo local”, sentenció.

El entrevistado invitó a la gente a que reflexione sobre la posibilidad de que se trate de una comedia, porque la decisión ya fue tomada desde que el propio comité organizador determinó las listas de quiénes integrarían las ternas en cada uno de los estados.