Emiten en región lagunera recomendaciones de salud en caso de tolvaneras

El director de Salud Pública Municipal, José Manuel Riveroll Duarte, explicó que estos fenómenos climatológicos provocan la suspensión de diversos alérgenos en el aire que al entrar en contacto con el cuerpo, irritan fácilmente los ojos, la nariz, la garganta y las vías respiratorias.

Con el objetivo de prevenir afectaciones a la salud de la población, la Administración Municipal de Torreón exhortó a extremar precauciones ante las alergias y padecimientos respiratorios provocados por las tolvaneras que suelen registrarse en la región.

En ese sentido, hizo el llamado a la ciudadanía a proteger su salud y sobre todo, a cuidar de los más vulnerables como niños, embarazadas y adultos mayores.

“Ciertos sectores de la población deben extremar precauciones por su alta vulnerabilidad, entre ellos se encuentran los menores de cinco años por la inmadurez de sus vías respiratorias, los adultos mayores con antecedentes pulmonares o cardiovasculares, las mujeres embarazadas, las personas inmunocomprometidas, y quienes ya padecen enfermedades crónicas”, resaltó el funcionario.

Para reducir el impacto del polvo en el organismo, el director recomendó suspender las actividades y el ejercicio al aire libre cuando se registren tolvaneras, además de mantener las puertas y ventanas del hogar bien cerradas.

En caso de que sea inevitable salir a la calle, resulta fundamental utilizar lentes y cubrebocas para bloquear el ingreso de partículas a las vías respiratorias.

Riveroll Duarte reiteró el exhorto a los torreonenses a mantenerse alerta y vigilar la presencia de signos de alarma, y acudir a valoración médica inmediata si alguna persona presenta dificultad respiratoria evidente, silbidos en el pecho, falta de aire que no mejora, fiebre, o síntomas que persistan por varios días de manera inusual.