Emiten en región lagunera recomendaciones de salud en caso de tolvaneras

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Emiten en región lagunera recomendaciones de salud en caso de tolvaneras
    Salud pública municipal de Torreón pidió a la población acudir a valoración médica cuando los síntomas por alergias o padecimientos respiratorios persistan. CORTESÍA.

Salud pública de Torréon sugirió suspender actividades al aire libre, utilizar cubrebocas y lentes, especialmente entre menores, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas respiratorias

Con el objetivo de prevenir afectaciones a la salud de la población, la Administración Municipal de Torreón exhortó a extremar precauciones ante las alergias y padecimientos respiratorios provocados por las tolvaneras que suelen registrarse en la región.

El director de Salud Pública Municipal, José Manuel Riveroll Duarte, explicó que estos fenómenos climatológicos provocan la suspensión de diversos alérgenos en el aire que al entrar en contacto con el cuerpo, irritan fácilmente los ojos, la nariz, la garganta y las vías respiratorias.

https://vanguardia.com.mx/informacion/smn-alerta-por-torbellinos-en-coahuila-y-onda-de-calor-frente-frio-se-aproxima-al-norte-de-mexico-EH20501764

En ese sentido, hizo el llamado a la ciudadanía a proteger su salud y sobre todo, a cuidar de los más vulnerables como niños, embarazadas y adultos mayores.

“Ciertos sectores de la población deben extremar precauciones por su alta vulnerabilidad, entre ellos se encuentran los menores de cinco años por la inmadurez de sus vías respiratorias, los adultos mayores con antecedentes pulmonares o cardiovasculares, las mujeres embarazadas, las personas inmunocomprometidas, y quienes ya padecen enfermedades crónicas”, resaltó el funcionario.

Para reducir el impacto del polvo en el organismo, el director recomendó suspender las actividades y el ejercicio al aire libre cuando se registren tolvaneras, además de mantener las puertas y ventanas del hogar bien cerradas.

En caso de que sea inevitable salir a la calle, resulta fundamental utilizar lentes y cubrebocas para bloquear el ingreso de partículas a las vías respiratorias.

Riveroll Duarte reiteró el exhorto a los torreonenses a mantenerse alerta y vigilar la presencia de signos de alarma, y acudir a valoración médica inmediata si alguna persona presenta dificultad respiratoria evidente, silbidos en el pecho, falta de aire que no mejora, fiebre, o síntomas que persistan por varios días de manera inusual.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/persistira-el-calor-en-la-region-laguna-durante-las-proximas-72-horas-MD20989050

Para brindar una opción accesible a la ciudadanía, la Dirección de Salud Pública Municipal ofrece consulta médica a bajo costo en sus instalaciones ubicadas en avenida Ocampo 1167 oriente, en la colonia Segundo de Cobián (zona Centro), con un horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Enfermedades Respiratorias
Salud
tolvaneras

Localizaciones


Torreon, Coahuila

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Región Sureste de Coahuila emprendió un plan para atraer turismo por su cercanía con la sede Monterrey.

Mundial 2026 en Saltillo: sin impacto económico, ‘pero dejó integrado al sector turístico’
true

POLITICÓN: Lo que urge para AHMSA son inversionistas, ¿podrán reactivarla?
Jesús Emiliano Bruno Dávila, de 16 años, y Gilberto Ledezma, de 13 años, lograron su clasificación tras superar la etapa nacional del certamen y partirán a Asia este domingo.

Viajan niños coahuilenses a Singapur para representar a México en Olimpiada Internacional de Matemáticas
¿Por qué asesinaron a Roxana Berenice?

¿Por qué asesinaron a Roxana Berenice?
Penales y despenalizaciones

Penales y despenalizaciones
En los últimos días, un hombre falleció mientras hacía ejercicio en un gimnasio ubicado al norte de Saltillo.

Suplementos sin supervisión y entrenadores no certificados: el riesgo de ir al gym en Saltillo
true

El futbol se acabó; ahora traslademos esa ilusión a cosas más importantes
true

Sucesos inadvertidos que pueden ser clave para México