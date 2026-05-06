SMN alerta por torbellinos en Coahuila y onda de calor; frente frío se aproxima al norte de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitió un aviso en el que informó sobre la presencia de rachas de viento fuertes con posibles torbellinos en zonas de Coahuila, así como tolvaneras en el noroeste y occidente del país. Asimismo, indicó que durante la noche de este 6 de mayo se prevé la aproximación de un frente frío a la frontera norte de México. Para este día, el SMN pronosticó que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, ubicada sobre el golfo de México, mantendrá un ambiente de caluroso a extremadamente caluroso en gran parte del territorio nacional. Esta condición favorecerá la persistencia de la onda de calor en entidades como Sinaloa, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, entre otras regiones del país.

SMN PRONOSTICA POSIBLE FORMACIÓN DE TORBELLINOS EN COAHUILA El SMN detalló que una línea seca generará lluvias con chubascos y rachas muy fuertes de viento en San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León, con posibilidad de formación de torbellinos en Coahuila. A su vez, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras en la península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Zacatecas, así como lluvias aisladas en zonas de Durango. Además, el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, combinado con condiciones de inestabilidad atmosférica, provocará chubascos en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Hidalgo y Querétaro, así como lluvias aisladas en Quintana Roo, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Morelos y Guanajuato. PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO La capital de Coahuila tendrá un marcado ascenso térmico este 6 de mayo, con cielos predominantemente despejados que han favorecido una radiación solar intensa desde las primeras horas. Se estima que el termómetro alcance una temperatura máxima de 35°C durante la tarde, acompañada de rachas de viento provenientes del noroeste de hasta 38 km/h, lo que podría generar tolvaneras ligeras en zonas abiertas de la ciudad. Hacia el final del día, se espera un cambio en las condiciones atmosféricas con un aumento en la nubosidad y una disminución gradual del calor. Para la noche y madrugada, las autoridades pronostican que la temperatura mínima descienda a los 19°C.

PRONÓSTICO PARA EL 7 DE MAYO: FRENTE FRÍO INGRESARÁ A MÉXICO EN EL NORTE Y NORESTE Para el 7 de mayo de 2026, el SMN prevé que un frente frío ingrese al norte y noreste del país, donde interactuará con un canal de baja presión extendido sobre el oriente de México y con la corriente en chorro subtropical. Esta combinación de sistemas generará lluvias puntuales intensas en Nuevo León y Tamaulipas, lluvias muy fuertes en Coahuila y San Luis Potosí, así como lluvias fuertes en Zacatecas, Querétaro e Hidalgo. El organismo advirtió que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, además de generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas vulnerables. Finalmente, se pronosticaron rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Veracruz y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA HOY Temperaturas máximas mayores a 45 °C: San Luis Potosí (centro y sur) y Guerrero (noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (centro), Durango (este y oeste), Zacatecas (sur), Nayarit (norte), Jalisco (sur), Michoacán (centro y oeste), Guanajuato (noreste), Querétaro (centro y norte), Hidalgo (centro y norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Oaxaca (norte y sur), Chiapas (centro y noroeste), Tamaulipas (centro y suroeste), Veracruz (norte y centro), Tabasco (noreste y noroeste), Campeche (norte y oeste) y Yucatán (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (este), Chihuahua (este y sureste), Coahuila (este y suroeste), Nuevo León (este, oeste y sur), Aguascalientes (sur y oeste), Colima (este), Estado de México (suroeste) y Quintana Roo (centro y oeste). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Tlaxcala (suroeste) y Ciudad de México (noreste y sureste).

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS EN MÉXICO Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con posibles heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Sonora, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, con tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco; y con posible formación de torbellinos en Coahuila. Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y con posibles tolvaneras en Nayarit. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Colima, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Tabasco. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur.

Ante estas condiciones, la Conagua exhortó a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades de protección civil, especialmente en las regiones donde se prevén lluvias intensas, vientos fuertes y posibles afectaciones derivadas de estos fenómenos.

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