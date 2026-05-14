Salud Pública Municipal de Torreón ofrece servicios preventivos y gratuitos

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    Salud Pública Municipal de Torreón ofrece servicios preventivos y gratuitos
    La atención está dirigida a personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. CORTESÍA

Brindan servicios médicos, psicológicos, nutricionales y de trabajo social

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Salud Pública Municipal de Torreón mantiene una estrategia de atención preventiva y servicios integrales enfocados en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, a través de distintas áreas especializadas que brindan asistencia médica, psicológica, nutricional y de apoyo social a niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultos mayores.

El director de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, informó que estos servicios se ofrecen de lunes a viernes en las instalaciones ubicadas sobre avenida Ocampo 1167, en la colonia Tercero de Cobián Centro, donde personal capacitado atiende diversas necesidades de salud física y emocional de la población.

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“La Dirección de Salud Pública Municipal cuenta con personal capacitado para atender diversas necesidades de salud física y emocional de la ciudadanía”, señaló el funcionario.

Riveroll Duarte explicó que entre los principales servicios se encuentra la consulta médica general, en la que se realiza una valoración integral de los pacientes, además del seguimiento a padecimientos comunes como infecciones respiratorias y gastrointestinales, así como el control de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, con un horario de atención de 08:00 a 18:00 horas.

En el área de Psicología se brinda orientación, acompañamiento emocional y atención especializada a personas de todas las edades, con énfasis en el manejo de ansiedad, estrés, depresión, autoestima y fortalecimiento del entorno familiar, contribuyendo al bienestar emocional de la población. Este servicio también opera de 08:00 a 18:00 horas.

Por su parte, el área de Nutrición ofrece evaluaciones y planes alimenticios personalizados enfocados en el control de peso, diabetes, hipertensión y la promoción de hábitos saludables, con atención disponible de 08:00 a 14:00 horas.

Asimismo, la dependencia cuenta con el servicio de acupuntura como terapia complementaria para el tratamiento de molestias musculares, estrés, ansiedad, migrañas y otros padecimientos físicos mediante técnicas de medicina tradicional, en un horario de 08:00 a 14:00 horas.

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En el área de Trabajo Social se brinda orientación y canalización a personas que requieren apoyo institucional, así como atención a sectores en situación vulnerable, facilitando el acceso a programas y servicios de asistencia social. Este servicio también opera de 08:00 a 14:00 horas.

Finalmente, el director destacó que con estas acciones se busca garantizar servicios de salud accesibles y de calidad, promoviendo la prevención, el bienestar integral y una mejor atención para las familias torreonenses.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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