Persistirá el calor en la región Laguna durante las próximas 72 horas

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Torreón
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    Persistirá el calor en la región Laguna durante las próximas 72 horas
    La Comarca Lagunera registrará temperaturas máximas de hasta 36 grados centígrados durante las próximas 48 a 72 horas, informó la Conagua. SANDRA GÓMEZ

Además la Conagua pronostica viento moderado a fuerte y posibles tolvaneras derivadas de la ola de calor que afecta a gran parte del país

TORREÓN, COAH.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que durante las próximas 48 a 72 horas se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en la Comarca Lagunera, acompañado de mayormente despejado y viento de intensidad moderada a fuerte.

De acuerdo con el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte, en la región se esperan temperaturas máximas de entre 33 y 36 grados centígrados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 17 y 20 grados durante los próximos días.

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Para Torreón, el pronóstico prevé una temperatura máxima de 36 grados y una mínima de 19, con cielo despejado durante la mayor parte del día y presencia de viento moderado.

El reporte atribuye estas condiciones a la permanencia de una onda de calor sobre gran parte del país, fenómeno que continuará favoreciendo temperaturas elevadas principalmente durante las horas de la tarde.

Además del calor, las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones ante las ráfagas de viento, ya que en algunos sectores podrían presentarse tolvaneras, polvo en suspensión o reducción momentánea de visibilidad.

La Conagua recomendó mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, usar ropa ligera y prestar especial atención a menores de edad, personas adultas mayores y población con mayor vulnerabilidad al calor.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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