Persistirá el calor en la región Laguna durante las próximas 72 horas

De acuerdo con el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte, en la región se esperan temperaturas máximas de entre 33 y 36 grados centígrados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 17 y 20 grados durante los próximos días.

TORREÓN, COAH.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que durante las próximas 48 a 72 horas se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en la Comarca Lagunera, acompañado de mayormente despejado y viento de intensidad moderada a fuerte.

Para Torreón, el pronóstico prevé una temperatura máxima de 36 grados y una mínima de 19, con cielo despejado durante la mayor parte del día y presencia de viento moderado.

El reporte atribuye estas condiciones a la permanencia de una onda de calor sobre gran parte del país, fenómeno que continuará favoreciendo temperaturas elevadas principalmente durante las horas de la tarde.

Además del calor, las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones ante las ráfagas de viento, ya que en algunos sectores podrían presentarse tolvaneras, polvo en suspensión o reducción momentánea de visibilidad.

La Conagua recomendó mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, usar ropa ligera y prestar especial atención a menores de edad, personas adultas mayores y población con mayor vulnerabilidad al calor.