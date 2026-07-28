Exigen justicia por el feminicidio de Nora Cecilia: Convocan a marcha y colecta en Torreón

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    Exigen justicia por el feminicidio de Nora Cecilia: Convocan a marcha y colecta en Torreón
    Durante la movilización se instalará un centro de acopio para reunir ropa, alimentos, útiles escolares y artículos de higiene destinados a los hijos de la víctima. REDES SOCIALES

Familiares y colectivos convocaron a una marcha para este miércoles en Torreón para exigir justicia por el feminicidio de Nora Cecilia y habilitarán un centro de acopio para apoyar a los tres hijos que quedaron en la orfandad

TORREÓN, COAH.- La indignación ciudadana por el feminicidio de Nora Cecilia, de 28 años, se trasladará a las calles de la ciudad. Tras el hallazgo de la joven sin vida la madrugada del domingo en la colonia Benito Juárez de Torreón, familiares y colectivos lanzaron una convocatoria abierta para marchar y habilitar un centro de acopio en apoyo a sus tres hijos, quienes quedaron en la orfandad.

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La movilización está programada para este miércoles 29 de julio a las 9:30 a. m., frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, Delegación Laguna I. Bajo las consignas ”¡Justicia para Nora!” y ”¡Ni una más!”, sus allegados señalaron que buscan castigo para el agresor y cambios estructurales para evitar la impunidad.

APOYO PARA SUS TRES HIJOS

Durante la protesta, la familia mantendrá activo un punto de recolección de insumos para las dos niñas, de 11 y 8 años, y el niño, de 3 años, que dejó la víctima. Se solicitan:

Ropa y calzado: tallas 12-14, 8-10 y 3-4.Artículos escolares y recreativos: útiles básicos, libros de cuentos y juguetes educativos.Víveres e higiene: alimentos no perecederos, pañales, artículos de aseo personal y de limpieza para el hogar.

La Fiscalía investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó la detención de Julio “N”, presunto responsable y expareja de la víctima, quien permanece hospitalizado bajo custodia debido a heridas graves.

El delegado de la Fiscalía del Estado, Región Laguna I, Carlos Rangel Gámez, precisó que las lesiones del detenido no fueron provocadas por la víctima, sino en hechos posteriores, y confirmó que existía una relación sentimental previa entre ambos, circunstancia que constituye una agravante legal.

Este hecho se suma a una racha de violencia de género en la Región Laguna de Coahuila, que registra casos recientes en Matamoros, San Pedro y Torreón, dentro de un contexto estatal en el que los feminicidios pasaron de un caso registrado entre enero y mayo a cuatro expedientes bajo investigación durante el mes de julio.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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