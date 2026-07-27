Cae en Coahuila estadounidense buscado por homicidio en Texas; lo entregan a autoridades de EU

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven estadounidense que permanecía prófugo desde hace más de un año por un homicidio cometido en Texas fue capturado en Coahuila y entregado a las autoridades de Estados Unidos, en una acción coordinada entre corporaciones de seguridad de ambos países. La entrega de Jason “N”, de 20 años, se realizó la noche del domingo en la guardarraya del Puente Internacional Dos de Eagle Pass, donde elementos de las autoridades mexicanas lo pusieron a disposición de agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals) y detectives del Departamento de Policía de Eagle Pass.

Tras su recepción, el detenido fue trasladado bajo custodia para enfrentar en San Antonio el proceso penal correspondiente por un homicidio ocurrido en junio de 2025. De acuerdo con la investigación, Gonzalez es señalado como presunto responsable de un ataque armado en el que un hombre de 37 años perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala. Desde entonces, el sospechoso logró evadir a la justicia y, según las indagatorias, huyó hacia territorio mexicano. Además del cargo de homicidio, las autoridades estadounidenses mantienen abiertas causas penales en su contra por agresión agravada, resistencia al arresto, negarse a proporcionar su identidad a la autoridad y portación ilegal de un arma de fuego. La Policía de Eagle Pass informó que la captura fue posible gracias al intercambio de información y la coordinación entre instituciones de seguridad de México y Estados Unidos, lo que permitió ubicar al fugitivo y concretar su entrega en la frontera.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos binacionales fortalecen la cooperación entre ambos países para localizar a personas buscadas por delitos de alto impacto, impedir que evadan la acción de la justicia y reforzar la seguridad en la región fronteriza. Con esta detención, Jason T. Gonzalez deberá comparecer ante las autoridades judiciales de Texas, donde enfrentará los cargos que pesan en su contra por el homicidio y los demás delitos que le fueron imputados.