Explosión por gas deja dos lesionados en el centro de Torreón

Torreón
/ 27 enero 2026
    Explosión por gas deja dos lesionados en el centro de Torreón
    Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar para asegurar la zona tras el incidente. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Autoridades inspeccionaron el inmueble y descartaron daños estructurales, luego de asegurar el área tras la explosión

TORREÓN, COAH.– Una deficiente instalación de un tanque de gas provocó un flamazo y una posterior explosión la noche de este lunes en un domicilio ubicado sobre la avenida Matamoros, en la ciudad de Torreón.

El incidente dejó como saldo a dos hombres lesionados, así como daños materiales en la vivienda. Los afectados fueron identificados como Isai Joel ¨N¨, de 33 años, y Sergio Javier ¨N¨, de 39 años, quienes presentaron quemaduras de primer grado en manos y rostro.

El estruendo alertó a vecinos del sector, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron atención médica a los lesionados, sin que fuera necesario su traslado a un hospital, al confirmarse que las heridas no eran de gravedad.

Elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos aseguraron el área y realizaron una inspección del inmueble. Las autoridades informaron que la estructura de la vivienda no presentó daños mayores, y que las afectaciones se limitaron principalmente a la rotura de cristales.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

