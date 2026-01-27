Explosión por gas deja dos lesionados en el centro de Torreón

TORREÓN, COAH.– Una deficiente instalación de un tanque de gas provocó un flamazo y una posterior explosión la noche de este lunes en un domicilio ubicado sobre la avenida Matamoros, en la ciudad de Torreón.

El incidente dejó como saldo a dos hombres lesionados, así como daños materiales en la vivienda. Los afectados fueron identificados como Isai Joel ¨N¨, de 33 años, y Sergio Javier ¨N¨, de 39 años, quienes presentaron quemaduras de primer grado en manos y rostro.

El estruendo alertó a vecinos del sector, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron atención médica a los lesionados, sin que fuera necesario su traslado a un hospital, al confirmarse que las heridas no eran de gravedad.

Elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos aseguraron el área y realizaron una inspección del inmueble. Las autoridades informaron que la estructura de la vivienda no presentó daños mayores, y que las afectaciones se limitaron principalmente a la rotura de cristales.