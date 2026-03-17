EU analiza permitir la perforación de crudo en zonas protegidas del golfo de México

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Internacional
/ 17 marzo 2026
    EU analiza permitir la perforación de crudo en zonas protegidas del golfo de México
    De permitirse la perforación petrolera, especies en peligro de extinción se veían amenazadas, según grupos ambientalistas. ESPECIAL.

Se convocó al ‘God Squad’, panel federal con poder de revertir protecciones a especies en peligro, para analizar perforación petrolera en esta región

WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos informó que activó un mecanismo federal que no se había utilizado en aproximadamente 30 años para abrir la puerta a la extracción de petróleo y gas en zonas del golfo de México donde habitan especies en peligro de extinción.

De acuerdo a lo que se informó se ha convocado por primera vez en décadas al Comité de Especies en Peligro de Extinción, conocido como el ‘God Squad’ (Escuadrón de Dios), un panel federal que tiene la potestad de revertir protecciones a plantas y animales.

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Según la convocatoria de la cita, prevista para el próximo 31 de marzo, el Comité se reunirá para tratar una exención en virtud de la Ley de Especies en Peligro de Extinción con respecto a las actividades de exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas en el golfo de América.

No obstate, organizaciones ambientalistas como Amigos de la Tierra de EU han calificado la convocatoria a la reunión como un movimiento “cruel, insensata, innecesaria, contraria al interés público”, según un comunicado de la asociación.

“Invocar al ‘God Squad’ para ampliar la perforación en el Golfo de México puede parecer una medida de falsa economía para Trump y su grupo de multimillonarios, pero no cabe duda de que a largo plazo resultará ser un grave error”, afirmó la directora jurídica de este grupo, Hallie Templeton.

Cabe destacar que la notificación no especifica qué especies o proyectos de explotación de gas y crudo serán discutidos en el encuentro del ‘God Squad’.

La reunión será transmitida en vivo y permanecerá en los archivos oficiales para su consulta.

El panel está conformado por el secretario del Interior, Doug Burgum, por los secretarios de Agricultura, del Ejército, el presidente del Consejo de Asesores Económicos, los administradores de la Agencia de Protección Ambiental y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

El presidente Donald Trump ha fijado como uno de los objetivos centrales de su segundo mandato la expansión de la perforación y explotación de crudo y ha revertido los incentivos a la producción y compra de vehículos eléctricos aprobados por el expresidente demócrata Joe Biden.

Fuer el pasado viernes que la Oficina de Gestión de Energía Oceánica reveló sin publicitarlo la aprobación de un proyecto de perforación petrolera en aguas profundas del Golfo valorado en 5 mil millones de dólares, que según ambientalistas, podrían afectar a especies en peligro.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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