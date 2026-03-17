FGE confirma detención del novio de Bárbara; ‘mi hija fue secuestrada y violada’, expuso el padre

Luego de que un padre de familia saltillense denunció que su hija fue secuestrada y violentada sexualmente en Múzquiz, y que el responsable sería su novio, la Fiscalía de Coahuila confirmó la detención de Édgar “N”; sin embargo, indicó que los primeros datos de investigación descartarían la comisión de dichos delitos.

El pasado domingo, José, padre de la presunta víctima, Bárbara, hizo público el caso ante medios de comunicación. Según lo declarado, su hija acudió con su novio a la Arreada Múzquiz 2026.

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“Esta persona es muy agresiva cuando toma. Mi hija se retira de la arreada a la casa de su abuelita y esta persona la sigue. Dentro del domicilio, se la lleva a unos cuartos atrás y la empieza a golpear y a dejar incomunicada por más de 12 horas.

“Yo le hablé al 911, no querían entrar porque el novio traía cuchillo y armas; le encontraron dosis de droga y todo. Mi hija pudo ser una víctima más de feminicidio. La golpeó, viene con fractura, hizo lo que quiso durante 12 horas”, expuso.

Sobre el caso, VANGUARDIA consultó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, que refirió que la presunta víctima sí presentó una denuncia por una agresión; no obstante, también indicó que hay versiones contrapuestas de los hechos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Édgar “N” habría sido agredido previamente por el padre de Bárbara, situación que derivaría en la conclusión de la relación de noviazgo.

Sin embargo, días después la joven habría enviado un mensaje a su exnovio, advirtiendo un posible intento de suicidio de su parte, lo cual habría provocado este último encuentro entre ambos (el viaje a Múzquiz).

Sobre el delito que se persigue tras la denuncia de la joven, la FGE no brindó más detalles, pero agregó que se encuentra indagando todas las versiones sobre lo ocurrido, pues habría inconsistencias en las declaraciones aportadas.

“Él (Édgar “N”) dice que conoce a políticos, que su papá es gente pudiente, y no le van a hacer nada. Temo por mi seguridad, la de mi esposa y de mis hijos, y que mi hija no sea una estadística más. Él la tiene amenazada de muerte”, apuntó en sus declaraciones a medios el padre de Bárbara.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía dé más detalles sobre el caso.