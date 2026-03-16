Pretemporada LMB 2026: Saraperos inicia segunda etapa del Spring Training con 15 nuevos refuerzos

Los Saraperos de Saltillo dieron un paso importante en su pretemporada 2026 al recibir a 15 jugadores en el arranque de la segunda parte del Spring Training, trabajos que se desarrollan en el Estadio Francisco I. Madero.

La novena del sarape mantiene así el ritmo de preparación de cara al inicio de la nueva campaña de la Liga Mexicana de Beisbol, con un grupo cada vez más completo bajo las órdenes del mánager dominicano Mendy López.

De acuerdo con el comunicado oficial del club, entre los peloteros que se integraron a las prácticas aparecen los infielders Chris Carter, Gio Brusa, Missael Rivera, Drew Stankiewicz, Orlando Piña y Armani Sánchez; además de los outfielders Fernando Villegas, Anthony García, Brandon Villarreal, Fabricio Macías, Christian Morales y Leonardo Delgado. A ellos también se sumaron los pitchers Cam Alldred, Emerson Martínez y Daniel Juárez.

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La jornada se desarrolló en un ambiente positivo y con trabajo específico por zonas. Los jugadores de posición realizaron reconocimiento del nuevo césped sintético del Francisco I. Madero, además de labores de infield encabezadas por el coach Luis Carlos Martínez y ejercicios en el outfield bajo la supervisión de Leo Arauz.