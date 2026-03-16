Pretemporada LMB 2026: Saraperos inicia segunda etapa del Spring Training con 15 nuevos refuerzos
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Saltillo continúa afinando detalles rumbo a la temporada 2026 de la LMB, luego de que un gran sector de peloteros se incorporaron a la segunda parte del entrenamiento en el Madero
Los Saraperos de Saltillo dieron un paso importante en su pretemporada 2026 al recibir a 15 jugadores en el arranque de la segunda parte del Spring Training, trabajos que se desarrollan en el Estadio Francisco I. Madero.
La novena del sarape mantiene así el ritmo de preparación de cara al inicio de la nueva campaña de la Liga Mexicana de Beisbol, con un grupo cada vez más completo bajo las órdenes del mánager dominicano Mendy López.
De acuerdo con el comunicado oficial del club, entre los peloteros que se integraron a las prácticas aparecen los infielders Chris Carter, Gio Brusa, Missael Rivera, Drew Stankiewicz, Orlando Piña y Armani Sánchez; además de los outfielders Fernando Villegas, Anthony García, Brandon Villarreal, Fabricio Macías, Christian Morales y Leonardo Delgado. A ellos también se sumaron los pitchers Cam Alldred, Emerson Martínez y Daniel Juárez.
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La jornada se desarrolló en un ambiente positivo y con trabajo específico por zonas. Los jugadores de posición realizaron reconocimiento del nuevo césped sintético del Francisco I. Madero, además de labores de infield encabezadas por el coach Luis Carlos Martínez y ejercicios en el outfield bajo la supervisión de Leo Arauz.
Mientras tanto, los lanzadores y receptores siguieron con sesiones de fundamentos defensivos y bullpen junto a los coaches Orber Moreno, Vicente Palacios y Julián Martínez.
Otro de los puntos destacados del entrenamiento fue la primera práctica de bateo, la cual se dividió en cuatro grupos. En el primero estuvieron Chris Carter, Fernando Villegas, Brandon Villarreal, Gio Brusa y Missael Rivera.
En el segundo trabajaron Anthony García, Alex Mejía, Orlando Piña y Drew Stankiewicz; en el tercero participaron Fabricio Macías, Kevin Armenta, Christian Morales y Leonardo Delgado; mientras que el cuarto grupo quedó integrado por Daniel Sánchez, Jorge Morales y Scofield Torres.
Saraperos de Saltillo continuará este martes con sus entrenamientos en el parque Madero, donde seguirá afinando detalles para sus compromisos de pretemporada.
La novena coahuilense busca llegar en ritmo a la temporada 2026, con la expectativa de consolidar una base competitiva que le permita pelear en la Zona Norte de la LMB.