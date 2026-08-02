Fortalecen atención a personas adultas mayores en Torreón con entrega de apoyos y mejoras de infraestructura

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    Fortalecen atención a personas adultas mayores en Torreón con entrega de apoyos y mejoras de infraestructura
    Selina Bremer de Cepeda entregó apoyos en la Casa del Anciano del Padre Estala y dio inicio a las actividades del Mes del Adulto Mayor. SANDRA GÓMEZ

Con la visita a la Casa del Anciano del Padre Estala arrancaron las actividades del Mes del Adulto Mayor en Torreón

TORREÓN, COAH.- En el marco de las actividades dedicadas a las personas adultas mayores durante este mes, la presidenta honoraria del Sistema DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, realizó una visita de trabajo e inspección a la Casa del Anciano del Padre Estala, donde entregó apoyos de movilidad y constató el impacto de los recursos públicos destinados al fortalecimiento de organizaciones civiles.

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Durante su estancia en la institución, Bremer de Cepeda hizo entrega formal de dos sillas de ruedas destinadas a facilitar el traslado de los residentes. Asimismo, dedicó un espacio de convivencia con las y los adultos mayores que habitan el lugar, con el objetivo de dar seguimiento puntual a la atención que reciben por parte de la administración local.

”Más allá de los apoyos materiales, lo más valioso es hacerles sentir que no están solos y que cuentan con personas que los aprecian y reconocen todo lo que han aportado a nuestra comunidad”, señaló la funcionaria municipal durante la reunión con los residentes.

Acompañada por personal directivo del asilo, la titular del organismo asistencial recorrió las áreas recientemente intervenidas a través del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura de las Organizaciones de la Sociedad Civil (FORTA Municipal).

$!La presidenta honoraria supervisó las obras realizadas con recursos del FORTA Municipal en las instalaciones del asilo.
La presidenta honoraria supervisó las obras realizadas con recursos del FORTA Municipal en las instalaciones del asilo. SANDRA GÓMEZ

En el recorrido se constató la remodelación completa del dispensario médico y de la zona de enfermería, así como el equipamiento de las habitaciones mediante la colocación de nuevos clósets y burós. Estas obras forman parte de la estrategia del Gobierno Municipal para dotar de espacios dignos a los centros de asistencia que operan en Torreón.

INICIAN ACTIVIDADES DEL MES DE ADULTO MAYOR

La visita marca el arranque de los festejos y eventos programados por el Ayuntamiento de Torreón y el DIF Municipal para el presente mes.

Dentro del calendario de actividades bajo la administración del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, se contempla la celebración del tradicional certamen para la coronación de la Reina del Adulto Mayor, evento enfocado en promover el esparcimiento y el reconocimiento de las mujeres de la tercera edad en la ciudad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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