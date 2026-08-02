Fortalecen atención a personas adultas mayores en Torreón con entrega de apoyos y mejoras de infraestructura
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Con la visita a la Casa del Anciano del Padre Estala arrancaron las actividades del Mes del Adulto Mayor en Torreón
TORREÓN, COAH.- En el marco de las actividades dedicadas a las personas adultas mayores durante este mes, la presidenta honoraria del Sistema DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, realizó una visita de trabajo e inspección a la Casa del Anciano del Padre Estala, donde entregó apoyos de movilidad y constató el impacto de los recursos públicos destinados al fortalecimiento de organizaciones civiles.
Durante su estancia en la institución, Bremer de Cepeda hizo entrega formal de dos sillas de ruedas destinadas a facilitar el traslado de los residentes. Asimismo, dedicó un espacio de convivencia con las y los adultos mayores que habitan el lugar, con el objetivo de dar seguimiento puntual a la atención que reciben por parte de la administración local.
”Más allá de los apoyos materiales, lo más valioso es hacerles sentir que no están solos y que cuentan con personas que los aprecian y reconocen todo lo que han aportado a nuestra comunidad”, señaló la funcionaria municipal durante la reunión con los residentes.
Acompañada por personal directivo del asilo, la titular del organismo asistencial recorrió las áreas recientemente intervenidas a través del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura de las Organizaciones de la Sociedad Civil (FORTA Municipal).
En el recorrido se constató la remodelación completa del dispensario médico y de la zona de enfermería, así como el equipamiento de las habitaciones mediante la colocación de nuevos clósets y burós. Estas obras forman parte de la estrategia del Gobierno Municipal para dotar de espacios dignos a los centros de asistencia que operan en Torreón.
INICIAN ACTIVIDADES DEL MES DE ADULTO MAYOR
La visita marca el arranque de los festejos y eventos programados por el Ayuntamiento de Torreón y el DIF Municipal para el presente mes.
Dentro del calendario de actividades bajo la administración del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, se contempla la celebración del tradicional certamen para la coronación de la Reina del Adulto Mayor, evento enfocado en promover el esparcimiento y el reconocimiento de las mujeres de la tercera edad en la ciudad.