Fortalecen atención a personas adultas mayores en Torreón con entrega de apoyos y mejoras de infraestructura

TORREÓN, COAH.- En el marco de las actividades dedicadas a las personas adultas mayores durante este mes, la presidenta honoraria del Sistema DIF Torreón , Selina Bremer de Cepeda, realizó una visita de trabajo e inspección a la Casa del Anciano del Padre Estala, donde entregó apoyos de movilidad y constató el impacto de los recursos públicos destinados al fortalecimiento de organizaciones civiles.

Durante su estancia en la institución, Bremer de Cepeda hizo entrega formal de dos sillas de ruedas destinadas a facilitar el traslado de los residentes. Asimismo, dedicó un espacio de convivencia con las y los adultos mayores que habitan el lugar, con el objetivo de dar seguimiento puntual a la atención que reciben por parte de la administración local.

”Más allá de los apoyos materiales, lo más valioso es hacerles sentir que no están solos y que cuentan con personas que los aprecian y reconocen todo lo que han aportado a nuestra comunidad”, señaló la funcionaria municipal durante la reunión con los residentes.

Acompañada por personal directivo del asilo, la titular del organismo asistencial recorrió las áreas recientemente intervenidas a través del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura de las Organizaciones de la Sociedad Civil (FORTA Municipal).