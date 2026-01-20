Frente Frío número 30 ingresa a La Laguna con lluvia ligera

Torreón
/ 20 enero 2026
    Personal de Protección Civil y Bomberos mantiene recorridos preventivos en distintos puntos de la ciudad ante el ingreso del frente frío número 30 y la presencia de lluvias ligeras. FOTO: SANDRA GÓMEZ

El frente frío número 30 provocará descenso de temperaturas y lluvias ligeras en la región, por lo que Protección Civil mantiene vigilancia y refuerza el Operativo Abrigo

TORREÓN, COAH.- El titular de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, Jorge Luis Juárez Llanas, dio a conocer que, según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este martes ingresó el frente frío número 30, el cual traerá un descenso en las temperaturas en la región, con mínimas de entre 9 y 13 grados centígrados durante toda la semana.

Mencionó que la lluvia ligera que se encuentra presente desde ayer por la noche solo ha ocasionado encharcamientos leves, sin ninguna otra situación de relevancia. Sin embargo, subrayó que, por instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, la vigilancia seguirá presente en las calles de la ciudad para atender a la población.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los cinco estados más afectados por desabasto de medicamentos en 2025

$!El Operativo Abrigo continúa activo para brindar apoyo a personas en situación de calle, con albergues permanentes habilitados en diversos sectores del municipio.
El Operativo Abrigo continúa activo para brindar apoyo a personas en situación de calle, con albergues permanentes habilitados en diversos sectores del municipio. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Resaltó que el Operativo Abrigo continúa reforzando su presencia con los rondines que se realizan en la ciudad para atender reportes y apoyar a personas en situación de calle.

Indicó que se espera que las condiciones climáticas también presenten vientos de aproximadamente 20 kilómetros por hora.

Asimismo, Juárez Llanas manifestó que este martes por la tarde-noche se pronostica que continúe la lluvia hasta el miércoles por la mañana. “Se estima que la precipitación alcance de 5 a 10 milímetros. La nubosidad estará presente durante toda la tarde del martes, según la Conagua”, señaló.

Agregó que para el jueves y viernes se tiene un pronóstico más despejado, pero el sábado se espera nuevamente nubosidad y lluvia.

”Se recomienda a la población manejar con precaución ante el asfalto húmedo y estar atentos a los informes meteorológicos actualizados, además de tomar medidas para protegerse del frío y la lluvia para evitar enfermedades”, externó.

Finalmente, manifestó que es importante la colaboración de la población, por lo que pidió que, si observan a alguna persona en situación de calle o en estado vulnerable, lo reporten al número de Protección Civil y Bomberos, 871 712 00 66, así como al 073 de Atención Ciudadana, o cualquier situación de emergencia al 911.

Jorge Luis Juárez Llanas recordó a la población que los albergues permanentes están ubicados en Prolongación Degollado sin número, entre avenida Delicias y bulevar Revolución; en el DIF Nueva Rosita, ubicado en bulevar Independencia número 2233, colonia Nueva Rosita; y en el Auditorio Municipal, localizado en la calle Degollado número 745, colonia Luis Echeverría Álvarez.

