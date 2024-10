Funeraria del DIF Torreón contará con servicio de crematorio

TORREÓN, COAH.- Los servicios funerarios que ofrece el DIF Torreón serán ampliados mediante la construcción de un crematorio, posible a través de una mezcla de recursos municipales y del Copladem, según informó el director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab.

“Se está ejecutando un crematorio que el DIF necesitaba porque tiene un gasto, digamos, en tema privado, de mandar a las personas a un crematorio”, detalló el funcionario.

El proyecto se encuentra estructurado y el presupuesto para su ejecución es de poco más de 5 millones de pesos, de los cuales 3 millones provienen de Copladem, y el resto será de origen municipal por medio del Programa Municipal de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales (Prodim).

Su ubicación ya fue confirmada en terrenos municipales localizados en la Zona Industrial Oriente.

“Es una caseta, no causa olores, no causa problemas, no hay afectaciones, va a estar bardeado. Es una caseta donde está un incinerador que no mide más de 1 metro por 1.50 y una tabla donde entra el cuerpo”.

“Es una cápsula donde se da la incineración del cuerpo y se recogen los restos para la entrega a sus deudos”, explicó Von Bertrab.

Finalmente, dijo que el contrato ya está hecho y únicamente se espera que el equipamiento arribe a Torreón. A partir de ese momento, la empresa constructora habrá de terminar la obra en no más de 20 días.