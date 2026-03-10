Gana lagunero Eduardo Olmos Morales premio en festival internacional de cine en Florida

TORREÓN, COAH.- El talento de Torreón, Eduardo Olmos Morales, al volver a aparecer en la escena internacional obtuvo el Audience Award en el Gasparilla International Film Festival (GIFF) 2026, celebrado en Tampa, Florida, gracias a su cortometraje “A Night In”. Este cortometraje cautivó a la audiencia por su narrativa innovadora y su profunda sensibilidad, destacando el trabajo de Olmos Morales entre una amplia gama de propuestas internacionales. TE PUEDE INTERESAR: Desciende a 200 el registro de anexos en Coahuila; Salud busca regular su operación

Su logro demuestra el alcance y la calidad del cine lagunero, posicionándolo como un referente emergente en festivales de alto prestigio. El reconocimiento fue otorgado dentro de la categoría “Focus on Florida Short Film”, una distinción que se entrega a partir del voto del público del festival, lo que convierte el premio en una señal directa de la conexión que la obra logró con los asistentes. La respuesta entusiasta del público subraya la relevancia cultural del cortometraje, que resonó especialmente por su autenticidad y capacidad de emocionar. Este premio también abre nuevas oportunidades para Olmos Morales, quien continúa expandiendo su carrera en el ámbito cinematográfico internacional.

Para la comunidad lagunera, el logro tiene un matiz especial: un creador nacido en Torreón compitiendo y ganando en un festival internacional de cine. Este reconocimiento inspira a otros jóvenes cineastas de la región, reforzando la idea de que el talento local puede traspasar fronteras y brillar en escenarios globales. El triunfo de Olmos Morales es motivo de orgullo y refleja el potencial creativo de Torreón. Patrocinado por Audience Award en el Gasparilla International Film Festival (GIFF), celebrado en Tampa, Florida, fundado en 1984 por el crítico Nat Chediak, Hank Kaufman, Jerry Winters y Stephen Bowles. Este evento reúne a cineastas de todo el mundo y constituye una plataforma clave para la exhibición de nuevos talentos y tendencias en la industria cinematográfica.

