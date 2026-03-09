Desciende a 200 el registro de anexos en Coahuila; Salud busca regular su operación

El número de centros de rehabilitación conocidos como anexos que cuentan con registro ante autoridades sanitarias en Coahuila se ubica actualmente en alrededor de 200, informó el secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre Vázquez.



Dijo también que continúa el proceso de regularización de estos espacios. Según el funcionario, sostendrían una reunión con representantes de una asociación de anexos para revisar las reglas y requisitos para operar.

“Ya tenemos aproximadamente 200 registros de los anexos. Tendremos una reunión con una de las asociaciones para seguir platicando y que se puedan regularizar”, dijo.

El secretario aseguró que cuando detectan centros que operan sin cumplir los lineamientos sanitarios, la dependencia emite un dictamen para que puedan regularizar su situación. La cifra actual se da luego del censo y las revisiones sanitarias realizadas en 2025.

En diciembre de ese año, autoridades estatales informaron que el padrón de anexos pasó de alrededor de 450 a 250 centros en operación, tras detectar establecimientos que cerraron, cambiaron de ubicación o dejaron de funcionar.

De acuerdo con Aguirre Vázquez, la supervisión de estos centros se realiza de forma coordinada con diversas dependencias estatales, ya que cada una revisa aspectos distintos relacionados con su funcionamiento.

“Los anexos no es nada más el sector salud. Son varias instancias que estamos coordinados: está la Fiscalía, Derechos Humanos, Pronnif y otras dependencias, porque cada una tiene sus acciones”, comentó.