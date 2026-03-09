Desciende a 200 el registro de anexos en Coahuila; Salud busca regular su operación

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 9 marzo 2026
    Desciende a 200 el registro de anexos en Coahuila; Salud busca regular su operación
    Desciende a 200 el registro de anexos en Coahuila; Salud busca regular su operación

Continúan las reuniones con asociaciones para definir requisitos de funcionamiento

El número de centros de rehabilitación conocidos como anexos que cuentan con registro ante autoridades sanitarias en Coahuila se ubica actualmente en alrededor de 200, informó el secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre Vázquez.


Dijo también que continúa el proceso de regularización de estos espacios. Según el funcionario, sostendrían una reunión con representantes de una asociación de anexos para revisar las reglas y requisitos para operar.

“Ya tenemos aproximadamente 200 registros de los anexos. Tendremos una reunión con una de las asociaciones para seguir platicando y que se puedan regularizar”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Sin freno los fraudes en Coahuila: se abren 6 investigaciones todos los días

El secretario aseguró que cuando detectan centros que operan sin cumplir los lineamientos sanitarios, la dependencia emite un dictamen para que puedan regularizar su situación. La cifra actual se da luego del censo y las revisiones sanitarias realizadas en 2025.

En diciembre de ese año, autoridades estatales informaron que el padrón de anexos pasó de alrededor de 450 a 250 centros en operación, tras detectar establecimientos que cerraron, cambiaron de ubicación o dejaron de funcionar.

De acuerdo con Aguirre Vázquez, la supervisión de estos centros se realiza de forma coordinada con diversas dependencias estatales, ya que cada una revisa aspectos distintos relacionados con su funcionamiento.

“Los anexos no es nada más el sector salud. Son varias instancias que estamos coordinados: está la Fiscalía, Derechos Humanos, Pronnif y otras dependencias, porque cada una tiene sus acciones”, comentó.

El número de centros de rehabilitación conocidos como anexos que cuentan con registro ante autoridades sanitarias en Coahuila se ubica actualmente en alrededor de 200, informó el secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre Vázquez.


Dijo también que continúa el proceso de regularización de estos espacios. Según el funcionario, sostendrían una reunión con representantes de una asociación de anexos para revisar las reglas y requisitos para operar.

“Ya tenemos aproximadamente 200 registros de los anexos. Tendremos una reunión con una de las asociaciones para seguir platicando y que se puedan regularizar”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Sin freno los fraudes en Coahuila: se abren 6 investigaciones todos los días

El secretario aseguró que cuando detectan centros que operan sin cumplir los lineamientos sanitarios, la dependencia emite un dictamen para que puedan regularizar su situación. La cifra actual se da luego del censo y las revisiones sanitarias realizadas en 2025.

En diciembre de ese año, autoridades estatales informaron que el padrón de anexos pasó de alrededor de 450 a 250 centros en operación, tras detectar establecimientos que cerraron, cambiaron de ubicación o dejaron de funcionar.

De acuerdo con Aguirre Vázquez, la supervisión de estos centros se realiza de forma coordinada con diversas dependencias estatales, ya que cada una revisa aspectos distintos relacionados con su funcionamiento.

“Los anexos no es nada más el sector salud. Son varias instancias que estamos coordinados: está la Fiscalía, Derechos Humanos, Pronnif y otras dependencias, porque cada una tiene sus acciones”, comentó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Adicciones
Drogas
Regulación

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Secretaría de Salud

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades estatales y federales iniciaron el operativo 2026 de combate y prevención de incendios forestales con brigadas especializadas, aeronaves y tecnología para proteger las zonas serranas de Coahuila.

Arranca Coahuila operativo 2026 contra incendios forestales
La legisladora señaló que la utilización de imágenes alusivas a funcionarios públicos en material de promoción política podría contravenir disposiciones en materia electoral.

Señala presidenta del Congreso de Coahuila propaganda con silueta de Sheinbaum
La ampliación de la carretera a Derramadero, que actualmente registra un avance cercano al 70 por ciento, podría concluir hasta noviembre de este año, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Para noviembre, entrega de la carretera Saltillo-Zacatecas (tramo a Derramadero)
La presencia de elementos de policía durante la marcha del Día Internacional de la Mujer en Saltillo generó debate en redes sociales entre asistentes y colectivas participantes.

¿Qué pasó en la marcha 8M en Saltillo? Presencia policiaca, motivo de debate
Agrupaciones de danza folklórica se presentaron en el Paseo Capital durante el espectáculo “Mujeres que Danzan”, evento que reunió a familias y visitantes en el Centro Histórico de Saltillo.

Saltillo impulsa cultura en calles y colonias con danza, arte urbano y talleres para familias

Bajo el cobijo de Sheinbaum

Bajo el cobijo de Sheinbaum
México, arenas movedizas para el Mundial

México, arenas movedizas para el Mundial
true

¿La morenización del Instituto Electoral de Coahuila? (I)