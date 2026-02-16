‘Haz el bien sin mirar a quién’: joven se vuelve viral tras resguardar letrero en Torreón
Los fuertes vientos registrados días atrás en Torreón derribaron el anuncio de una boutique; un joven lo puso a resguardo y semanas después fue localizado para recibir una recompensa
TORREÓN, COAH.- Un gesto de solidaridad se volvió viral en redes sociales luego de que una boutique en Torreón compartiera el video de un joven que resguardó su anuncio publicitario, derribado por los fuertes vientos que se registraron recientemente en la ciudad.
De acuerdo con la publicación difundida por el propio negocio, las ráfagas de viento provocaron que el letrero del establecimiento saliera proyectado. En las imágenes se observa cómo un joven, al percatarse de la situación, desciende de su vehículo, recoge la estructura y la introduce al interior del local para evitar que fuera arrastrada o sustraída.
“Debido a los fuertes vientos de anoche, nuestro letrero voló, pero aún hay gente buena y queremos recompensar a este chico que nos ayudó a resguardar el anuncio antes de que se lo llevaran. Ayúdenme a compartir, por favor”, publicaron inicialmente en redes sociales, solicitando apoyo para localizarlo.
Días después, el comercio informó que finalmente lograron dar con el joven, identificado como Pablo, a quien entregaron la gratificación prometida. “Queremos compartirles que por fin coincidimos con Pablo, el chico que rescató el letrero de nuestro local. Después de algunas semanas, hoy tuvimos la oportunidad de entregarle la gratificación que con gusto prometimos. Haz el bien sin mirar a quién. Personas así aún hacen la diferencia”, escribieron.
La historia generó múltiples reacciones positivas entre usuarios, quienes destacaron que este tipo de acciones fortalecen el sentido de comunidad y demuestran que, incluso en situaciones adversas, prevalece la buena voluntad.