‘Haz el bien sin mirar a quién’: joven se vuelve viral tras resguardar letrero en Torreón

TORREÓN, COAH.- Un gesto de solidaridad se volvió viral en redes sociales luego de que una boutique en Torreón compartiera el video de un joven que resguardó su anuncio publicitario, derribado por los fuertes vientos que se registraron recientemente en la ciudad.

De acuerdo con la publicación difundida por el propio negocio, las ráfagas de viento provocaron que el letrero del establecimiento saliera proyectado. En las imágenes se observa cómo un joven, al percatarse de la situación, desciende de su vehículo, recoge la estructura y la introduce al interior del local para evitar que fuera arrastrada o sustraída.

TE PUEDE INTERESAR: Premio mayor de la Lotería Nacional vuelve a caer en Coahuila; ahora en Acuña

“Debido a los fuertes vientos de anoche, nuestro letrero voló, pero aún hay gente buena y queremos recompensar a este chico que nos ayudó a resguardar el anuncio antes de que se lo llevaran. Ayúdenme a compartir, por favor”, publicaron inicialmente en redes sociales, solicitando apoyo para localizarlo.